В Тюмени к ТРЦ «Солнечный» стянулись пожарные машины. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени к торгово-развлекательному центру «Солнечный» стянулись пожарные машины и кареты скорой медицинской помощи. Пока не известно, что послужило этому причиной.

– В «Солнечный» пускают, но многое закрыто, на первом этаже по крайней мере, – рассказала очевидица Марина.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Судя по фото, говорить о возгорании в ТРЦ не приходится. Есть сообщения, что посетителей и персонал эвакуировали из здания. Местные жители в социальных сетях предполагают: это или учебная тревога, или ложный вызов. Ожидается комментарий от Главного управления МЧС по Тюменской области.

Днем ранее учебная эвакуация прошла в Тюменском ЛО МВД России на транспорте. Совместные занятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности и предотвращение гибели и травматизма людей, провели представители силового ведомства и МЧС России в административном здании линейного отдела.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

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Это были пожарно-технические учения. По легенде учений в ТРЦ после короткого замыкания на четвертом этаже начался пожар. Администрация центра провела эвакуацию персонала и посетителей, а пожарные приступили к тушению и поиску пострадавших. Снаружи здания развернули коленчатый подъемник и автолестницу для условного охлаждения кровли крыши. Все действия подразделений координировал созданный на месте условного происшествия оперативный штаб пожаротушения.

– Сложность тушения пожаров на подобных объектах заключается в планировке и большом количестве помещений. Кроме того, практически невозможно определить точное количество посетителей. Наша первоочередная задача организовать поиск и спасение людей проверив всю площадь объекта, а это более пяти тысяч квадратных метров, – пояснил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Старосветов.

По его словам, в ходе учений были проверены навыки оперативно-начальствующего состава противопожарной службы, отработаны способы спасения людей на пожаре и тактические действия по его ликвидации.