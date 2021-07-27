Салют на День города – 2021 в Тюмени: где пройдет и где смотреть

Рассказываем, где пройдет салют на День города 2021 в Тюмени. Фото: Анна Полякова

Рассказываем, где пройдет салют на День города – 2021 в Тюмени. В этот раз местные власти решили отказаться от традиционного места его проведения – на набережной. Таким образом, салют можно будет увидеть в разных районах областного центра, а где именно – об этом пока ничего не известно.

– В этом году Тюмени присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». В честь этого события в городе состоится салют. Эта обязанность прописана в федеральном законе. Всю информацию мы разместим на официальном сайте администрации города. Надеюсь, вы с пониманием отнесётесь к ситуации, ведь здоровье и жизни людей – это самое главное! Берегите себя и своих близких! – отметил глава города Руслан Кухарук на своей страничке в Instagram.

По его словам, с учетом сложившейся обстановки по заболеваемости, а также рекомендаций Роспотребнадзора и оперативного штаба, план празднования пришлось откорректировать, поэтому многие мероприятия пройдут в онлайн-формате.

Так, в канун Дня города заработают различные выставки. На площади 400-летия Тюмени состоится арт-променад «Река времени» – это собрание 3D-рисунков по историческим вехам нашего города. Будут записаны и показаны спектакли уличных театров, спектакль-променад «Легенда реки», а также сам праздничный концерт.