Погода в Тюмени на неделю с 27 июля по 1 августа 2021 года: в выходные ожидается жара

В Тюмени в выходные ожидается жара. Фото: Вадим Бегун

Погода в Тюмени на неделе с 27 июля по 1 августа 2021 года порадует горожан жарой. Правда, до нее еще надо дотерпеть – солнце засветит во всю свою мощь лишь в выходные.

А сегодня, 27 июля, в городе ожидается небольшой дождь с грозой, ночью довольно прохладно – всего плюс 9 градусов. Да и днем не особо жарко (около 22 градусов выше нуля). Однако завтра, в среду, станет и того прохладнее. Температура наружного воздуха опустится сразу на пять градусов, снова пройдет небольшой дождь, но без грозы.

В четверг, по данным тюменских синоптиков, ожидается переменная облачность. В этот день не будет осадков, как и в пятницу. День перед выходными ознаменуется резким повышением температуры воздуха – сразу до 25 градусов (ночная температура тоже подтянется до плюс 15).

В субботу, 31 июля, в областной столице пройдет небольшой дождь с грозой. В воскресенье горожан ожидает жаркая погода – до плюс 28 (ночью – плюс 18). Всю неделю будет дуть ветер западного направления с переходом на юго-западное, со скоростью 5-6 метров в секунду.

Первые дни следующей недели тоже будут жаркими. Однако уже в четверг, 5 июля, погода ухудшится – пойдет дождь, температура воздуха опустится до 22 градусов.