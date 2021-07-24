«Я сделал максимум»: тюменский велогонщик Павел Спиваков выступил на Олимпийских играх в Токио

Тренеры заявляли, что Павел Сиваков – один из главных претендентов на победу в Олимпийских играх в Токио. Около 80 км он держался в лидерах, но заезд завершил 32-м. Фото: Федерация велоспорта России

Первые комплекты наград в Токио у велогонщиков были разыграны сегодня, 24 июля. Тяжелый заезд стартовал в 05.00 по московскому времени, дистанция составляла 234 км по склонам горы Фудзияма. Команду российской сборной представили Александр Власов, Ильнур Закарин и тюменский спортсмен Павел Сиваков.

Набирать высоту приходилось до 4865 метров с пятикратным прохождением нижних склонов Фудзиямы, стратовулкана на острове Хонсю, в 90 км от Токио. Фото: Федерация велоспорта России

Жара, высокая влажность и технически сложный маршрут стали основными трудностями велогонки. Набирать высоту приходилось до 4865 метров с пятикратным прохождением нижних склонов Фудзиямы, стратовулкана на острове Хонсю, в 90 км от Токио. На видео и фото трасса выглядит очень живописно, но участникам соревнований вряд ли было до красот священной в Японии горы.

– Наши гонщики в самом начале гонки держались вместе и в основной группе пелотона, по ходу гонки лидерские качества проявил Павел Сиваков, с заключительных 80 км державшийся в голове основной группы, выходил первым колесом, а за 35 км до финиша закрывал атаки двукратного победителя «Тур де Франс» словенца Тадея Погачара. Наши спортсмены отдали все силы. Павел Сиваков пришел к финишу 32-м, Александр Власов в итоговом протоколе занял 59-е место, Ильнур Закарин не финишировал, – сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Олимпийским чемпионом гонки стал эквадорский гонщик Ричард Карапас, обладателем серебряной медали Олимпийских игр стал бельгиец Ваут Ван Арт, Тадей Погачар стал бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.

По результатам гонки о тюменском спортсмене хорошо отозвался главный тренер команды ОКР на шоссе Иракли Абрамян.

– Павел Сиваков выложился, по ходу гонки проявил бойцовский характер, атаковал, видел тактически гонку, – считает он.

Сам Павел сделал вывод, что сезон у него не удался, решил анализировать результаты гонки, чтобы в будущем выступить лучше.

– Всю гонку было очень жарко, очень влажно. Это даже не жара, а влажность, к такому тяжело привыкнуть, очень тяжелые условия, и думаю, это будет ощущаться в каждом виде спорта. Сказалось это на всех, на мне тоже, в конце, на последней горе, чувствовал себя пустым. Надеялся на лучшее, но не получилось, сегодня не мой день, и особо ничего не сделать. Конечно, хотелось бы хорошо выступить на своей первой Олимпиаде, я к этому готовился. Но я сделал максимум, тут не о чем жалеть, нужно просто понять, что было не так в подготовке, – сказал Сиваков.

Велогонщики преодолели очень непростую трассу — 234 километра с суммарным вертикальным восхождением 4865 метров. Фото: Федерация велоспорта России

Напомним, что Павел Сиваков прибыл в Токио одним из первых среди российских спортсменов. Тренеры заявляли, что Павел – один из главных претендентов на победу в Олимпийских играх в Токио. Титулованный велогонщик живет во Франции с первого года жизни, он сын известных велосипедистов-чемпионов. На Играх 2024 года в Париже Сиваков мечтает представлять Францию. Хотя живет и тренируется олимпиец во Франции, Сиваков с юности выступает за сборную Тюменской области и ездит на состязания вместе с тюменской командой Центра спортивной подготовки.

Поклонникам велоспорта представляем полное расписание соревнований по велоспорту на Олимпийский играх в Токио:

24 июля, 5.00 мск – шоссе, групповая гонка (мужчины).

25 июля, 7.00 мск – шоссе, групповая гонка (женщины).

26 июля, 9.00 мск – маунтинбайк, кросс-кантри (мужчины).

27 июля, 9.00 мск – маунтинбайк, кросс-кантри (женщины).

28 июля, 5.30 мск – шоссе, гонка с раздельным стартом (женщины, мужчины).

30 июля, 4.00 мск – BMX (мужчины, женщины).

1 августа, 4.10 мск – BMX фристайл (женщины, мужчины).

2 августа, 12.00 мск – трек, командный спринт (женщины).

3 августа, 11.05 мск – трек, командная гонка преследования (женщины).

3 августа, 11.35 мск – трек, спринт (мужчины).

4 августа, 11.45 мск – трек, командная гонка преследования (мужчины).

5 августа, 11.45 мск – трек, кейрин (женщины).

5 августа,11.55 мск – трек, омниум, гонка по очкам (мужчины).

6 августа, 11.15 мск – трек, мэдисон (женщины).

6 августа, 12.00 мск – трек, спринт (мужчины).

7 августа, 10.55 мск – трек, мэдисон (мужчины).

8 августа, 5.20 мск – трек, спринт (женщины).

8 августа, 6.00 мск – трек, кейрин (мужчины).

8 августа, 6.25 мск – трек, омниум, гонка по очкам (женщины).

Напомним, что 6 августа в 11.15 по московскому времени стартует заезд, в котором, возможно, будет участвовать 25-летняя тюменка Диана Климова. Диана пока в запасе, она вошла в состав олимпийской команды в качестве запасной в парной трековой велогонке Мэдисон. Выступит ли тюменка на Олимпийских играх, решится в накануне заезда Мэдисон. Накануне решающего дня Диана записала видеообращение к землякам.

– Всем привет, меня зовут Диана Климова, я велосипедистка, и я еду на Олимпиаду в Токио. Я буду рада вашей поддержке, потому что вместе мы сила! – сказала Диана.

СПРАВКА «КП»

Смотреть видеосюжет Участница Олимпиады в Токио, велосипедистка Диана Климова. Видео Департамента спорта Тюменской области

Тюменские велогонщики и ранее выступали на Олимпиадах. Так, в 1992 году в Барселоне уроженец Ишима Олег Галкин стал четвертым в командной велогонке, а в 2008 году на Олимпийских играх в Токио Александр Колобнев занял третье место в групповой гонке. Позже он выступал и на Олимпиаде 2012 года.

Велоспорт является олимпийским видом с Олимпиады 1896 года. Тогда состоялась первая олимпийская велогонка на шоссе, дистанция в 87 км была проложена между Марафоном и Афинами по той же самой дороге, где проходило соревнование по марафону.

А ЕЩЁ…

«Комсомолка» ранее писала, что тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина приняла участие в параде олимпийцев на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Спортсменка уже завтра выйдет на татами, бои состоятся 25 июля, начало в 12.35 мск.

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