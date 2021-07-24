Тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина участвовала в параде на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

В параде приняла участие тюменская спортсменка Наталья Кузютина. Наташа поделилась видео с церемонии открытия XXXII Олимпийских игр в официальном аккаунте Федерации дзюдо России Фото: с личной страницы в Instagram

Акции протеста вокруг стадиона, а внутри – почти пустые трибуны, масса артистов, салюты, фанфары… Но все же российской команде не унять ликования: команда в красном приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Среди спортсменов была и тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина, которая порадовала болельщиков дзюдо видео.

Журналисты уже назвали эту церемонию открытия XXXII Олимпийских игр самой странной за всю историю. Самым ярким моментом в ней стал парад спортсменов. Российская сборная вышла на арену в красных спортивных костюмах, под номером 77 – в порядке японского алфавита. Российские спортсмены в Токио выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами на параде стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Российская сборная вышла на арену в красных спортивных костюмах, под номером 77 — в порядке японского алфавита. Российские спортсмены в Токио выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Фото: REUTERS

В параде приняла участие тюменская спортсменка Наталья Кузютина. Наташа поделилась видео с церемонии открытия XXXII Олимпийских игр в официальном аккаунте Федерации дзюдо России.

Титулованная спортсменка Наталья Кузютина трижды была на Олимпийских играх, но впервые стала участницей парада на церемонии открытия. Тюменка рассказала, что перед парадом спросила у знаменосцев, как надо выходить. Они ответили: «Просто веселись и получай удовольствие от момента».

– Церемония открытия – это потрясающая энергетика, настоящий праздник. Не было зрителей, но это не помешало прочувствовать этот дух, и это просто что-то невероятное. Мы знали, что на нас смотрят наши болельщики, что они поддерживают нас, и это чувство, которое не описать словами, я даже поначалу не снимала происходящее на телефон, потому что хотела всё это прочувствовать, – поделилась впечатлениями Кузютина.

Журналисты уже назвали эту церемонию открытия XXXII Олимпийских игр самой странной за всю историю. Фото: REUTERS

Слова поддержки в адрес российской сборной высказали атлеты центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Напомним, что от Тюменской области в команду ОКР вошло три дзюдоиста: Наталья Кузютина, Муса Могушков и Дарья Давыдова. Девушки обратились к землякам: «Нам очень нужна ваша поддержка!».

Наталья Кузютина

ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 25 июля в 12.35 мск.

Возраст: 32 года.

Весовая категория: до 52 кг.

Заслуженный мастер спорта по дзюдо, чемпионка России, дважды участвовала в Олимпийских играх – в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также Наталья Кузютина знаменита тем, что иногда выступает спарринг-партнером президента России Владимира Путина. Последняя встреча на татами произошла 15 февраля 2019 года, когда спортсменка даже перебросила главу РФ через голову.

Наталья Кузютина знаменита тем, что иногда выступает спарринг-партнером президента России Владимира Путина Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Муса Могушков

ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 26 июля в 13.00 мск.

Возраст: 33 года.

Весовая категория: до 73 кг.

Муса – чемпион России, многократный призер международного турнира «Большой шлем», участник летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В тот раз все ставили на тюменца, однако удача шире улыбнулась сопернику в 1/16 финала. Будем верим и болеть за нашего атлета.

Дарья Давыдова

ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 27 июля в 12.35 мск.

Возраст: 30 лет.

Весовая категория: до 63 кг.

Титулованная спортсменка не единожды доказывала свое звание чемпионки России и Европы. Дарья снова будет бороться за медали на Олимпийских играх. Мастер спорта России международного класса, тренируется с детства у своего отца Григория Давыдова.

Турнир дзюдоистов на Играх в Токио пройдет с 24 по 31 июля на арене «Ниппон Будокан».

Турнир дзюдоистов на Играх в Токио пройдет с 24 по 31 июля на арене «Ниппон Будокан». Фото: Федерация дзюдо России

Дополним, что в эти минуты за олимпийские медали также бьется тюменский спортсмен Павел Сиваков: 24 июля атлет участвует в групповой велогонке, трасса в 234 км проходит по горе Фудзияма.

24 июля – первый официальный день соревнований на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. И у нас этот день начался удачно: Анастасия Галашина выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

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