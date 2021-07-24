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Спорт24 июля 2021 11:36

Тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина участвовала в параде на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

Спортсмены «Тюмень-дзюдо» готовы к бою за олимпийские медали
Ирина Ромашкина
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В параде приняла участие тюменская спортсменка Наталья Кузютина. Наташа поделилась видео с церемонии открытия XXXII Олимпийских игр в официальном аккаунте Федерации дзюдо России

В параде приняла участие тюменская спортсменка Наталья Кузютина. Наташа поделилась видео с церемонии открытия XXXII Олимпийских игр в официальном аккаунте Федерации дзюдо России

Фото: с личной страницы в Instagram

Акции протеста вокруг стадиона, а внутри – почти пустые трибуны, масса артистов, салюты, фанфары… Но все же российской команде не унять ликования: команда в красном приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Среди спортсменов была и тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина, которая порадовала болельщиков дзюдо видео.

Журналисты уже назвали эту церемонию открытия XXXII Олимпийских игр самой странной за всю историю. Самым ярким моментом в ней стал парад спортсменов. Российская сборная вышла на арену в красных спортивных костюмах, под номером 77 – в порядке японского алфавита. Российские спортсмены в Токио выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами на параде стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Российская сборная вышла на арену в красных спортивных костюмах, под номером 77 — в порядке японского алфавита. Российские спортсмены в Токио выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Российская сборная вышла на арену в красных спортивных костюмах, под номером 77 — в порядке японского алфавита. Российские спортсмены в Токио выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Фото: REUTERS

В параде приняла участие тюменская спортсменка Наталья Кузютина. Наташа поделилась видео с церемонии открытия XXXII Олимпийских игр в официальном аккаунте Федерации дзюдо России.

Титулованная спортсменка Наталья Кузютина трижды была на Олимпийских играх, но впервые стала участницей парада на церемонии открытия. Тюменка рассказала, что перед парадом спросила у знаменосцев, как надо выходить. Они ответили: «Просто веселись и получай удовольствие от момента».

– Церемония открытия – это потрясающая энергетика, настоящий праздник. Не было зрителей, но это не помешало прочувствовать этот дух, и это просто что-то невероятное. Мы знали, что на нас смотрят наши болельщики, что они поддерживают нас, и это чувство, которое не описать словами, я даже поначалу не снимала происходящее на телефон, потому что хотела всё это прочувствовать, – поделилась впечатлениями Кузютина.

Журналисты уже назвали эту церемонию открытия XXXII Олимпийских игр самой странной за всю историю.

Журналисты уже назвали эту церемонию открытия XXXII Олимпийских игр самой странной за всю историю.

Фото: REUTERS

Слова поддержки в адрес российской сборной высказали атлеты центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Напомним, что от Тюменской области в команду ОКР вошло три дзюдоиста: Наталья Кузютина, Муса Могушков и Дарья Давыдова. Девушки обратились к землякам: «Нам очень нужна ваша поддержка!».

Наталья Кузютина

ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 25 июля в 12.35 мск.

Возраст: 32 года.

Весовая категория: до 52 кг.

Заслуженный мастер спорта по дзюдо, чемпионка России, дважды участвовала в Олимпийских играх – в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также Наталья Кузютина знаменита тем, что иногда выступает спарринг-партнером президента России Владимира Путина. Последняя встреча на татами произошла 15 февраля 2019 года, когда спортсменка даже перебросила главу РФ через голову.

Наталья Кузютина знаменита тем, что иногда выступает спарринг-партнером президента России Владимира Путина

Наталья Кузютина знаменита тем, что иногда выступает спарринг-партнером президента России Владимира Путина

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Муса Могушков

ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 26 июля в 13.00 мск.

Возраст: 33 года.

Весовая категория: до 73 кг.

Муса – чемпион России, многократный призер международного турнира «Большой шлем», участник летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В тот раз все ставили на тюменца, однако удача шире улыбнулась сопернику в 1/16 финала. Будем верим и болеть за нашего атлета.

Дарья Давыдова

ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 27 июля в 12.35 мск.

Возраст: 30 лет.

Весовая категория: до 63 кг.

Титулованная спортсменка не единожды доказывала свое звание чемпионки России и Европы. Дарья снова будет бороться за медали на Олимпийских играх. Мастер спорта России международного класса, тренируется с детства у своего отца Григория Давыдова.

Турнир дзюдоистов на Играх в Токио пройдет с 24 по 31 июля на арене «Ниппон Будокан».

Турнир дзюдоистов на Играх в Токио пройдет с 24 по 31 июля на арене «Ниппон Будокан». Фото: Федерация дзюдо России

Турнир дзюдоистов на Играх в Токио пройдет с 24 по 31 июля на арене «Ниппон Будокан». Фото: Федерация дзюдо России

Дополним, что в эти минуты за олимпийские медали также бьется тюменский спортсмен Павел Сиваков: 24 июля атлет участвует в групповой велогонке, трасса в 234 км проходит по горе Фудзияма.

24 июля – первый официальный день соревнований на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. И у нас этот день начался удачно: Анастасия Галашина выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

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