Тюмень - 435 лет: эксперты рассказали, каким станет город в обозримом будущем

Круглый стол «Тюмень будущего» прошел в формате онлайн в рамках проекта «Говорим о важном».

Совсем скоро Тюмень отметит 435-ю годовщину с момента основания. В преддверии юбилейного Дня города редакции газет «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» провели экспертную встречу, где рассказали, как развивается областной центр. Круглый стол «Тюмень будущего» прошел в формате онлайн в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече приняли участие: директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Дмитрий Иванов, начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, директор ООО «Мастерская архитектора Табанаков А. В.» Андрей Табанаков и директор строительной компании «Брусника» в Тюмени Виктор Корчагин.

Спикеры обсудили, каким областной центр станет в обозримом будущем, что предусмотрено генпланом и куда смещаются границы центра Тюмени. Как отметил директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Дмитрий Иванов, на сегодняшний день определены четкие принципы развития муниципалитета, в том числе с привлечением жителей.

- Если смотреть шире на развитие города, то мы видим, что центр застроен. Активно возводятся новые микрорайоны. Среди них: Новопатрушево, представленный панельным домостроением, Тюменская слобода и ее продолжение – территория, где еще 315 гектар есть для освоения, строительства и развития города, Старотобольский трак. Из свободных территорий – это основные, но нельзя забывать и про районы, которые были застроены достаточно давно. Сейчас по ним ведется работа в рамках расселения аварийного ветхого жилья, - рассказал спикер.

Продолжается и реализация крупных дорожных проектов, чтобы разгрузить город от пробок. По словам начальника главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, поэтапно реализуется ряд мероприятий, направленных на создание из улицы Мельникайте транспортного коридора высокой пропускной способности от автомобильной дороги «Обход г.Тюмени» до улицы Щербакова. В рамках данных мероприятий в настоящее время осуществляется строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул.Мельникайте с ул.Дамбовская и ул.Дружбы.

- Основной комплекс работ по объекту на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируется завершить в 2021 году, полное завершение работ по объекту предусмотрено в 2022 году. Строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовская планируется завершить в 2023 году, - рассказал Павел Перевалов.

Еще одним крупным направлением спикер назвал планы по созданию транспортного коридора, соединяющего заречную часть Тюмени с районами развивающейся жилой застройки («ДОК», ЖК «Плеханово»), включающего в себя строительство нескольких новых участков дорог, транспортных развязок. Например, на пересечении улиц 2-я Луговая и Щербакова, а также строительство мостового перехода через реку Тура с выходом на улицу Коммунистическую.

Также эксперты рассказали, как будет выглядеть первая пешеходная улица Тюмени. Четыре ее квартала в пределах улиц Осипенко и Республики к 2025 году полностью освободят от транспорта. Ожидается, что проект станет еще одной достопримечательностью, местом притяжения горожан и гостей областного центра.

– Уже сейчас в работу вовлечено огромное количество людей, практически полгорода приняли участие в обсуждениях, как и чем должна быть наполнена эта территория. Проведены беседы с потенциальными инвесторами. Мы искренне верим, что пешеходный бульвар станет одной из изюминок города, - выразил уверенность Дмитрий Иванов.

Изменения внешнего облика улицы тюменцы увидят уже в ближайшие два года. Здесь проведут благоустройство пешеходной части, сделают красивую подсветку. По словам директора ООО «Мастерская архитектора Табанаков А.В.» Андрея Табанакова, преимущество пешеходного бульвара на Дзержинского еще и в том, что до него удобно добираться от главной улицы Тюмени – Республики до набережной, также на этом отрезке сконцентрировано много памятников и достопримечательностей.

– На пешеходном бульваре мы должны сконцентрировать разные интересные «магниты» – объекты культуры, истории, кафе-рестораны. Думаю, что здесь должно появиться и какое-то выставочное пространство, - добавил архитектор.

Становится более разнообразной и продуманной жилая застройка. В городе появляется все больше разноплановых жилищных комплексов, где застройщики уделяют серьезное внимание не только планировочным решениям, ну и наполнению дворовых территорий. Одним из первых подобных проектов стал микрорайон «Европейский» компании «Брусника».

- В настоящее время мы продолжаем активно развивать новые проекты. Привлекаем к их обсуждению общественные организации, жителей территорий, где предполагаем застройку. Сотрудничаем в части разработки мастер-планов с европейскими агентствами. Так, «Европейский квартал» разрабатывался с привлечение голландских архитекторов, «Речной порт» - шведов. Многие проекты мы разрабатываем сами. Например, «Октябрьский» на ДОКе, - рассказал директор строительной компании «Брусника» в Тюмени Виктор Корчагин.

По его словам, один из интересных текущих проектов компании «Дом у озера». Данный жилой комплекс проектировался совместно с французским бюро. Он расположен в границах улиц Урайская и Муравленко и логически продолжает «Европейский квартал». Проект включает урбан-виллы, таунхаусы, невысокие секционные дома и доминанту-ориентир — 17-этажную башню. Внутри ЖК планируется создать камерное пространство, дворы без четкой сетки улиц.

- Главная идея мастер-плана «Дома у озера» — сформировать внутри городской застройки атмосферу загородной жизни и уютного соседства. Создать камерное пространство, дворы без четкой сетки улиц, органично связав урбанистический и природный ландшафты, - добавил Виктор Корчагин.