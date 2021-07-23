«Эпидситуация неблагополучная». Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы во всех районах Тюменской области

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы во всех районах Тюменской области. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы во всех районах Тюменской области. Таким образом, по словам местного главного санитарного врача Галины Шарухо, в регионе складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Больше всего заболевших среди трудоспособного возраста – 73%.

Так, с 14 июня по 18 июля показатель заболеваемости в Тюменской области увеличился в 3,4 раза. За последние недели заболевшие стали чаще умирать. Приводим статистику за последнюю неделю:

• 73% от всех заболевших – лица трудоспособного возраста (18 – 64 года);

• показатель заболеваемости в возрастных группах 30 – 49 лет и 50 – 64 года увеличился на 9% к предыдущей неделе, в группе 18 – 29 лет – на 14%, в группе старше 65 лет –на 22%;

• заболеваемость среди детей в возрастных группах 7 – 14 и 15 – 17 лет выросла на 17%, в группе от 1 до 6 лет – на 10%. В детских образовательных и оздоровительных учреждениях очаговой заболеваемости нет.

– Более 70% случаев заболеваний COVID-19 зарегистрировано в Тюмени, на втором месте Тюменский район, на третьем – Заводоуковский район и город Тобольск. За последнюю неделю увеличение заболеваемости отмечается в 14 муниципальных районах, самый большой прирост показателя в Сладковском районе – в 8 раз, Омутинском – в 5 раз, Уватском и Казанском – в 4 раза, Армизонском – в 3 раза, – рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

С 12 по 18 июля в регионе зарегистрировано 12895 случаев ОРВИ (с 5 по 11 июля – 11 665 случаев). Показатель заболеваемости на 39% выше эпидемического порога и на 11% выше уровня предыдущей недели. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области растет количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и симптомами ОРВИ. За одни лишь минувшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения.