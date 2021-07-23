«Она кричала и материла меня только так»: мастер маникюра - об ужасах работы в сфере ногтевого сервиса

Лариса преображает ноготки тюменок вот уже четыре года подряд

Тюменка Лариса Конкина начала осваивать искусство ногтевого сервиса еще в 2017 году. Тогда ее подруга купила ультрафиолетовую лампу для гель-лака (гибрида обычного лака для ногтей и геля для наращивания, держащийся на ногтях очень долго). Конечно, Ларисе захотелось попробовать тоже. Вскоре ей купили лампу родители, и потихоньку девушка стала обучаться. И вот уже как 4 года Лариса работает в ногтевом сервисе, принимает клиентов на дому, радуя их ухоженностью рук и интересными дизайнами. Однако такая работа таит в себе множество неприятных подводных камней, которые вылазят уже после того, как окунулся в профессию. О них мастер поведала «Комсомольской правде» и дала совет начинающим.

- Мастеров часто называют маникюрщицами. Тебя это раздражает?

- Вообще меня, как человека с высшим образованием, который делает ногти не только для денег, но и для души, раздражает, когда меня называют маникюрщицей. Я мастер ногтевого сервиса. Раньше часто называли так некорректно, а сейчас редко проскальзывает. Чаще называют так те, кто ходит «на понтах». Мастерам нужно проще к этому относиться, назвали и назвали. Спорить бесполезно, Бог с ними.

- Что вообще сейчас модно в мире маникюра, а что отжитый век?

- Сейчас очень моден минимализм. Дизайны уже уходят на второй план, наращивание ногтей - тоже. Сейчас в моде короткие нюдовые ноготки, или как говорят - маникюр без маникюра. Сейчас все за естественность, и это классно, потому что безумное количество всего сразу отвлекает и затмевает ухоженность ногтей. Здорово. Сейчас делают инкрустацию стразами, у меня стразы, наверное, уже лежат год без дела. Когда я начинала делать маникюр, примерно в 2017 году, стразы были у каждой девушки: большие и маленькие, классической формы и причудливой. Сейчас это уже не актуально. Кстати, набирает популярность мужской маникюр.

- Как обстоят дела у клиентов с выбором цвета? Долго выбирают? Что делать, если накрасили одним, а просят изменить цвет на другой?

- У меня порядка ста двадцати цветов, потому и выбирают их долго. Бывает и так, что клиенты перепробовали все цвета. Тогда они сидят и очень долго думают, это изрядно выматывает. Но я нашла классный лайфхак. Я даю палитру с цветами уже тогда, когда сняла покрытие, сделала маникюр и опилила форму, чтобы у человека не оставалось времени, и он быстрее принимал решение, а то, что сначала накрасила одним, не понравился, накрасила другим. Я никогда сразу не сушу гель-лак в лампе. Сначала наношу, спрашивают у клиента, нравится или нет. Если да – сушим, если нет – просто стираю ватным тампоном и предлагаю другой. У меня был патовый случай лишь однажды: ко мне пришла беременная девушка, и когда мы уже закончили делать маникюр, она сказала, что не нравится цвет. Я немножко подкорректировала, на что у меня ушло около тридцати минут. В этом случае нет ничего страшного в том, чтобы войти в положение.

- Бывало, что приходили с грязью под ногтями? Мастер в этом случае должен промолчать?

- Ну да, тактично промолчать. Но в любом случае человек должен понимать, что это простые правила гигиены и лучше, конечно, вычистить очевидную грязь самому, а не ждать сеанса у мастера. У меня есть девчонки-дачницы, чаще всего они делают себе темное покрытие, чтобы ничего не было видно. Я не придаю этому значения. Мне не сложно. Работаю в перчатках, этой грязи не касаюсь, инструменты обрабатываю после каждого приема.

- Бывает ли перебор с дизайном? Тебя это не коробит? Есть какие-то правила сочетания?

- Меня не раздражают даже самые сумасшедшие дизайны, которые выбирают клиенты. У каждого человека свое видение. Однако на кону и мое портфолио. Чаще всего девчонки приходят, показывают картинки с желаемым маникюром. Мы с ними смотрим, подбираем и сходимся на чем-то одном. Да, бывает перебор. У меня есть клиентка, которая делает стразы, блестки, наклейки, и все это сразу. Ей нравится, это главное. От того, что она уходит счастливая, становлюсь счастливой и я.

- Ты поддерживаешь разговор с клиентами? Тяжело их слушать?

- Со своими клиентами разговариваю все время, мне даже так легче. Мне очень тяжело с клиентами, которые молчат, но я их не разговариваю: если они хотят молчат, они молчат. Я стараюсь создать максимально комфортную обстановку для клиента. Но лично для меня при разговоре с клиентами время проходит незаметно, я как будто села и сразу встала из-за рабочего стола. Конечно, все зависит от людей: бывает, что на одной волне, а иногда наоборот – неловкость и даже раздражение. С тяжелыми людьми маникюры длятся будто бы вечность.

- Кстати о раздраженности, вспомнишь какие-нибудь тяжёлые ситуации?

- У меня была ситуация, когда клиентка перешла на личности. Она обсуждала мой цвет волос в негативном свете. Посчитала мою квартиру, где я принимаю клиентов, маленькой. Дальше – больше. В итоге я сказала: «Извините, я вас больше не принимаю». Она очень разозлилась, стала кричать, даже материлась на меня. Но что поделать, я хочу работать с людьми, которые уважительны ко мне и к моей личной жизни.

- Есть клиенты-жмоты? Бывали ли каверзные случаи, которые касаются денег?

- Мне не попадались. Чаще всего у меня такие клиентки, которые разрешают экспериментировать, потому что доверяют мне, ну и оплачивают работу, конечно. Жмоты идут на маникюр за пятьсот рублей, а у меня он стоит в районе полторы тысячи. За такую сумму вряд ли они придут. Единственное, однажды клиентка не заплатила мне, так как ей задержали зарплату. Пообещала перевести деньги на карту завтра, но не переводила в течение месяца. Ну а потом пришла, принесла мне чай, шоколадки и заплатила в двойном размере.

- Горе мастера – клиенты, которые сами снимают лаковое покрытие. Что будет, если снять «на сухую»?

- Вообще, у меня девчонки не снимают маникюр сами. Если ноготь отслаивается, они просто перематывают его лейкопластырем и ждут, пока попадут ко мне на запись. Вообще, самостоятельно снимать покрытие травмоопасно для ногтевой пластины. Когда делается маникюр, лучше оставлять дорсальный слой. Он отвечает за сцепление искусственного покрытия с натуральным, и если этого слоя не будет, если ногти перепилены, то никакое покрытие держаться не станет. Если человек решил сам снять искусственное покрытие, лучше всего использовать пилочку: максимально спилить до базы и потом использовать специальную жидкость для снятия, которую также не стоит передерживать. Но лучше всего сходить к мастеру и снять у него, чтобы потом не лить слезы!

- Надо ли ухаживать за ногтями после того, как сделал маникюр?

- Обязательно нужно наносить масло для кутикулы, желательно с виноградной косточкой для того, чтобы увлажнить ее. Сам ноготь – это неживая ткань. Живая только зона матрикса, или так называемая лунка. Ее следует увлажнять, чтобы кутикула получала должное питание, не грубела и не становилась капризнее. Ну и обязательно нужно наносить крем для рук. Однако за сутки до маникюра лучше избежать всех этих манипуляций.

- Если клиенту не понравилась работа, он в праве получить деньги обратно? Существуют ли негласные правила относительно взаимоотношений клиента и мастера?

- Я думаю, каких-то негласных правил не существует, но я всегда пытаюсь найти подход к клиенту. Я включаю телепрограмму, которую он хочет, предлагаю чай и даже могу их накормить, особенно если это близкие люди. Нужно искать подход, вот и все.

- За что ты любишь свою работу?

- На ней можно пофантазировать. Я очень люблю видеть радость в глазах клиента, когда он мне говорит: «Лариса, это очень классный маникюр!». Очень люблю, когда приходит довольный клиент даже через месяц, и говорит, что покрытие идеально продержалось. Да и я очень люблю ходить по маникюрным магазинчикам, там все такое красивое! Порой мне кажется, что я оставляю там все свои деньги. Но как не тратить на то, что вдохновляет? Блесточки, стразики, кремушки для рук, масла вкусные – восторг! Ну да, маникюр — это тяжело: болит спина, устают руки, нужно уметь найти подход к человеку. Это не легко, но со временем привыкаешь. Главная награда – видеть счастье в глазах клиентов!