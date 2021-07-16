Проведи свой отдых в России вместе с AMAKS HOTELS & RESORTS. Фото предоставлено "КП".

AMAKS Hotels&Resorts – это крупнейшая российская гостинично-санаторная сеть, объединяющая отели по всей России, и крупнейшие санаторно-курортные комплексы, специализирующиеся на лечении широкого спектра заболеваний и не имеющие аналогов в мире по своим природным лечебным факторам. Имеет за плечами 20-летний опыт успешной работы в гостинично-санаторном сегменте, ежегодно расширяя географию своего присутствия. Во всех отелях и на курортах сети AMAKS Hotels&Resorts действуют Единые корпоративные стандарты гостиничного сервиса. К услугам гостей представлен комфортабельный номерной фонд, русская и европейская кухня, профессиональная организация праздничных и деловых мероприятий.

Курорт «Красная Пахра», г.Москва, с.Красное

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Курорт «Красная Пахра» — это уникальный шанс сменить обстановку, насладиться первозданной природой и ландшафтным дизайном парка, восполнить запас сил, жизненной энергии и получить позитивные эмоции. Курорт отличается своей универсальностью, сочетает лучшие традиции классического санатория с современным уровнем сервиса четырехзвездочного отеля европейского класса.

Семиэтажный корпус включает 259 уютных номеров со всеми удобствами и всю инфраструктуру:

-лечебное отделение

-ресторан и лобби-бар

-аквазона (плавательный бассейн 25 метров с каскадным душем, детский бассейн, сауна)

-спортивный и тренажерный залы

-конференц-залы

-киноконцерный зал

На выбор гостей предусмотрено несколько вариантов отдыха:

-Оздоровительная путевка от 1 суток проживания: трехразовое питание по системе шведский стол, бассейн, сауна, тренажерный зал и анимационная программа для взрослых и детей.

–Специализированные оздоровительные программы и курсы санаторно-курортного лечения от 3-х суток проживания. Для гостей предусмотрено индивидуальное санаторно-курортное лечение и диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, различных видов пневмоний в том числе профилактика и лечение Covid-19, а также программы для подростков и детей.

-Для гостей пожилого возраста на курорте «Красная Пахра» действует специальный проект «Активное долголетие». Он включает в себя как традиционные составляющие – комфортное проживание, питание по системе «шведский стол», индивидуально составленную программу лечения, – так и специально подобранные с учетом возрастных особенностей программу физической активности.

Адрес: г.Москва, поселение Краснопахорское, село Красное, ул.Парковая, 10, 1

Тел.: + 7 (495) 021 – 96 - 94

www.pakhra.amaks-kurort.ru

Санаторий «AMAKC Старая Русса», г. Старая Русса

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Курорт «Старая Русса» — один из первых бальнеологических курортов в России, основанный в 1828 году. В 19 веке он носил название «Старорусские минеральные воды» и был излюбленным местом отдыха аристократов, деятелей искусства и даже представителей царской фамилии.

Символом курорта является Муравьевский фонтан — самый мощный самоизливающийся минеральный источник в Европе.

Старорусские минеральные воды благотворно влияют на весь организм: улучшают процессы обмена веществ, укрепляют иммунитет, восстанавливают нарушенные функции.

Свое влияние оказывает даже воздух курорта, богатый ионами брома и магния. Но главным достоянием курорта являются старорусские сульфидно-иловые грязи, не имеющие аналогов в мире.

Курорт «Старая Русса» имеет большую парковую зону в 60 гектаров, на которой расположены 8 корпусов, состоящих из 606 современных комфортабельных номеров от категорий стандарт до категории люкс.

Медицинский профиль курорта:

опорно-двигательный аппарат,

органы пищеварения (желудочно-кишечный тракт),

нервная система,

эндокринная система,

гинекология и лечение бесплодия,

ЛОР-органы,

органы дыхания.

Адрес: Новгородская обл., г.Старая Русса, ул.Минеральная, 62

Тел.: + 7 (812) 426 – 56 - 70

www. russa.amaks-kurort.ru

AMAKS Сафар – отель, г. Казань

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

«Сафар отель» в Казани имеет богатую историю существования. Это первый в Поволжье отель международного гостиничного комплекса. Гостиницу традиционно открыли накануне Дня республики 30 августа, а также к началу второго Всемирного конгресса татар в 1997 году.

«АМАКС Сафар-отель» - одна из самых популярных гостиниц Казани. Он может принять около четырехсот человек одновременно, поскольку имеет 233 номера, каждый из которых оснащен всеми необходимыми атрибутами для комфортного пребывания. Каждый гость почувствует себя в окружении атмосферы домашнего уюта.

Среди прочих отелей Казани «АМАКС Сафар-отель» выделяется благодаря тому, что кроме комфортного размещения и сервиса по корпоративным стандартам от проверенного бренда, отель предоставляет возможности для отдыха, досуга и бизнеса. На всей территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi, а в номерах есть холодильники, кабельное телевидение и возможность телефонной связи.

Главное преимущество — это местоположение отеля. В шаговой доступности расположен центр семьи «Казан», парк аттракционов «Кырлай» и экопарк «Озеро Харовое». Отдельно стоит отметить, что «Сафар отель» расположен в 15 минутах ходьбы от исторического центра города – Белокаменного Казанского Кремля.

При отеле имеется ресторан, свой ночной клуб и развлекательный комплекс с бильярдом и сауной. Четыре конференц-зала разной вместимости позволяют проводить в отеле конгрессы, фестивали и конкурсы различных форматов.

Адрес: г.Казань, Односторонка Гривки, 1

Тел.: +7 (843) 527 – 95 - 95

www. kazan.amaks-hotels.ru

AMAKS «Курорт Орбита» (п. Ольгинка, Туапсинский район)

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

В марте 2020 года к сети AMAKS Hotels & Resorts присоединился один из крупнейших объектов размещения в Туапсинском районе - AMAKS «Курорт «Орбита». Оздоровительный комплекс «Орбита» - это живописный уголок на берегу Черного моря, исторически знаменитый как курорт органов дыхания с идеальным климатом для профилактики и лечения простудных заболеваний. Село Ольгинка, в котором расположен курорт, считается одним из самых экологически чистых мест Черноморского побережья. Любой отдых идет на благо здоровью, но если организму помочь дополнительными процедурами, то результат будет гораздо эффективнее, и конечно море и теплый субтропический климат всегда способствуют оздоровлению организма.

Курорт «Орбита» простирается на 13 гектаров вглубь берега. Огромная территория комплекса буквально утопает в зелени деревьев и кустарников таких, как грецкий орех, катальпы, магнолий, кедров и пирамидальных кипарисов. Пять основных корпусов курорта, расположены недалеко друг от друга, из окон 367 номеров открывается живописных вид на окружающую природу, и уходящие вдаль холмы, на уникальный дендропарк и море.

ОК «Орбита» - это многофункциональная здравница с хорошо оснащенной лечебной базой, высококвалифицированным и доброжелательным персоналом, с использованием современных методов оздоровления, проведения корпоративных и спортивных мероприятий!

Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, с.Ольгинка, ул.Приморская, 18 А

Тел.: 8 (800) 100 -13 - 00

www. orbita.amaks-kurort.ru

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