Как прошел праздник, посвященный Дню семьи в сквере «Корабельный» в Тюмени Фото: Евгения Корельцева

В преддверии Дня семьи, любви и верности коллектив ДК «Водник» организовал для жителей Тюмени и гостей города праздничную программу «Великое чудо семья». Мероприятие прошло под открытым небом в сквере «Корабельный» на Судоремонтной, 27. На вопрос «Что такое семья?» взрослые ответили, что это взаимопонимание, верность, поддержка. А дети – что семья «это любовь и всякое такое».

Семьям действительно было где разгуляться! Например, юные таланты порадовали гостей праздника яркими номерами, а участницы хореографической студии «Грация» исполнили необычный танец в технике «макулеле». Молодой исполнитель Коля Пономарев спел песню

А ещё у каждого гостя была возможность принять участие в разных конкурсах и выиграть ценные призы. Участницы, которые прыгали на скакалке быстрее всех, получили сертификаты на услуги одного из местных медицинских центров. Дети и взрослые танцевали под всем знакомую музыку, отвечали на вопросы викторины и играли в подвижные игры.

В финале гостей ждал сюрприз – фестиваль красок Холи. Ведущие праздника подарили всем желающим по упаковке красок: взрослые взрывали хлопушки разных цветов и наблюдали за восторгом детей.

Все гости развлекательной программы получили яркие эмоции и хорошее настроение!