Погода в Тюмени на неделю с 5 по 11 июля 2021 года: в начале недели холодно, в конце – тепло

Погода в Тюмени на неделю с 5 по 11 июля 2021: в начале недели холодно, в конце - тепло
Фото: Татьяна Коркина
Прошлая неделя для тюменцев оказалась незабываемой из-за неслыханных для нашей местности температурных рекордов. Однако на неделе с 5 по 11 июля ожидается некоторое снижение температуры воздуха. Но не стоит далеко убирать плавки и купальники, ведь в середине недели воздух снова прогреется до +28 градусов. Итак, какая погода нас ждет?
5 июля, понедельник
Днём ожидается всего до +13 градусов, ночью будет +11. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.
6 июля, вторник
Днём ожидается +21 градус, ночью +14. Переменная облачность, небольшой дождь.
7 июля, среда
Днём ожидается +23 градуса, ночью же будет +13. Ясно.
8 июля, четверг
Днём ожидается +24 градуса, ночью +15. Ясно.
9 июля, пятница
Днём ожидается +28 градусов, ночью +15. Ясно.
10 июля, суббота
Днём ожидается +26 градусов, ночью +16. Малооблачно, небольшой дождь.
11 июля, воскресение
Днём ожидается +23 градусов, ночью же +17. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что все жаркие выходные тюменцы провели на пляжах. Желающих было настолько много, что яблоку было негде упасть.