Погода в Тюмени на неделю с 5 по 11 июля 2021 года: в начале недели холодно, в конце – тепло

Погода в Тюмени на неделю с 5 по 11 июля 2021: в начале недели холодно, в конце - тепло Фото: Татьяна Коркина

Прошлая неделя для тюменцев оказалась незабываемой из-за неслыханных для нашей местности температурных рекордов. Однако на неделе с 5 по 11 июля ожидается некоторое снижение температуры воздуха. Но не стоит далеко убирать плавки и купальники, ведь в середине недели воздух снова прогреется до +28 градусов. Итак, какая погода нас ждет?

5 июля, понедельник

Днём ожидается всего до +13 градусов, ночью будет +11. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.

6 июля, вторник

Днём ожидается +21 градус, ночью +14. Переменная облачность, небольшой дождь.

7 июля, среда

Днём ожидается +23 градуса, ночью же будет +13. Ясно.

8 июля, четверг

Днём ожидается +24 градуса, ночью +15. Ясно.

9 июля, пятница

Днём ожидается +28 градусов, ночью +15. Ясно.

10 июля, суббота

Днём ожидается +26 градусов, ночью +16. Малооблачно, небольшой дождь.

11 июля, воскресение

Днём ожидается +23 градусов, ночью же +17. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что все жаркие выходные тюменцы провели на пляжах. Желающих было настолько много, что яблоку было негде упасть.