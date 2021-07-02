Лесной массив и собственные террасы: в каких ЖК Тюмени комфортно жить в жаркую погоду?

Долгожданное лето продолжает дарить жаркие солнечные лучи жителям города. Для одних аномальная жара – это мотивация больше времени проводить на природе, сбегая из душных многоэтажек, для других же, наоборот, повод не выходить на улицу. Отличным решением для того, чтобы улучшить свою жизнь и сделать ее максимально комфортной в любое время года, станет покупка жилья рядом с лесным массивом и собственной террасой.

Такие объекты в Тюмени реализует специализированный застройщик «Партнер-Строй» – лидер на региональном рынке малоэтажного строительства. Все жилые комплексы компания разрабатывает в концепции ЭКО-девелопмента, главный принцип которого – строить дома, идеально подходящие для жизни в гармонии с природой.

Один из проектов застройщика – таунхаусы комфорт-класса на южной окраине города со звучным названием «Биография». Жилой комплекс отличается уникальной природной локацией и авторской архитектурой. «Биография» – это возможность жить в доме с собственной террасой, наслаждаться видом на богатый лесной массив, не жертвуя при этом городским комфортом и безопасностью.

Объекты в Тюмени реализует специализированный застройщик «Партнер-Строй» – лидер на региональном рынке малоэтажного строительства

Отдохнуть после знойного дня и подышать свежим воздухом можно в парке «Древо Жизни», который расположен прямо на территории комплекса. Природный ландшафт, редкие растения, звуки птиц и стильная беседка являются неотъемлемыми элементами и украшают это поистине уникальное место.

Тем, кто пока не готов к жизни в собственном доме, но все же мечтает перебраться ближе к природе

Тем, кто пока не готов к жизни в собственном доме, но все же мечтает перебраться ближе к природе, в локацию с развитой экоинфраструктурой, стоит присмотреться к квартирам в ЖК «Ожогино». Комплекс, состоящий из домов не выше сосен, предусматривает экологичность загорода, невысокую плотность населения и комфортные условия городского жилья. Удобное территориальное расположение «Ожогино» позволяет жить на природе и всегда оставаться в потоке событий.

Один из проектов застройщика – таунхаусы комфорт-класса на южной окраине города со звучным названием «Биография»

Благодаря расположенному рядом «зеленому щиту», прогулки по комплексу способны избавить от стресса, расслабить и подарить второе дыхание. Малоэтажная концепция домов, крыши которых не загораживают солнце и открывают доступ к свежему воздуху, террасы на первых этажах, где можно обустроить зону отдыха или разбить красивый цветник – делают такой формат жилья по-настоящему притягательным.

«Партнер-Строй» 25 лет на рынке недвижимости и является успешным представителем современного девелопмента. За время работы в эксплуатацию было введено более 20 коммерческих и жилых объектов.

Концепция, которой придерживается компания – дома не выше сосен, дворы для людей, а не для машин, это гармония с природой. Новый формат городской жизни, основанный на экологичности и энергоэффективности, а также полезности каждого квадратного метра.

АО «СЗ «Партнер-строй» Официальный сайт: partner-stroy.ru Instagram: @partner_stroy