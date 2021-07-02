Береги зубы смолоду!

Если разъяснительная работа со взрослыми, как правило, выполняет свою профилактическую функцию, то с детьми серьезный подход к этому безусловно важному делу приносит плоды далеко не всегда. Зачастую куда эффективнее строгих наставительных бесед оказываются маленькие педагогические хитрости и уловки. Они помогают родителям и докторам избежать лишних конфликтов с детьми и добиться заветной цели – подружить ребенка с зубной щеткой и пастой.

Тот, кто в детстве читал Марка Твена, наверняка помнит, как Том Сойер при помощи смекалки и находчивости заставил друзей красить забор вместо себя. Немного убедительной рекламы в виде личного примера – и вот те, кто пять минут назад еще и не помышлял об этом занятии, высунув от усердия языки, увлеченно орудуют кисточкой. Эта нехитрая, но при этом плодотворная тактика, чья цель – заинтересовать, увлечь, разрекламировать, с успехом используется и в тех ситуациях, когда другие педагогические методы не работают. Скажем, когда речь заходит о походе с детьми к стоматологу или о лечении зубов. Если ребенок нервничает или боится, действенной может оказаться сила личного примера, о которой говорят, что это не просто лучший, но единственный метод убеждения.

Маленький человек хочет быть смелым и решительным, похожим на значимого взрослого, наделенного в его глазах самыми лучшими из возможных качеств. Поэтому большим подспорьем в вопросах воспитания становится хороший пример. Его результативность заключается еще и в том, что ребенок подражает своему избраннику совершенно добровольно и охотно. Для малышей такими людьми являются родители, для ребят постарше – приятели, друзья, одноклассники, а также кумиры и супергерои. Вымышленные персонажи тоже мотивируют на поступки. По этой причине образцами для подражания юных читателей становятся любимые литературные персонажи, герои сказочных историй. Такие книги написаны специально для того, чтобы учить родителей договариваться со своими упрямыми непоседами и подсказывать взрослым, какими словами лучше объяснять ребенку важность профилактики и необходимость регулярных походов к стоматологу. Книги, выбранные для данного обзора, можно найти и взять почитать в «Библиотеке Чеширского кота» клиники «Доктор Альбус».

«Чистят ли монстры зубы?» Автор Джессика Мартинелло

Если ваши дети не отличаются повышенной впечатлительностью, им непременно нужно прочесть эту забавную книжку про монстров, написанную от лица маленькой упрямицы. Ее родители уже выбились из сил, тщетно пытаясь сдружить дочь с пастой и щеткой. Но все прилагаемые ими усилия, равно как и сказки о зубных феях и мышах, не приносили никакого эффекта. На все уговоры взрослых непреклонная мятежница отвечала твердым и категоричным «нет». И продолжалось это до тех пор, пока однажды вечером она не встретила в ванной комнате Волосяного монстра, который чистил зубы, удобно устроившись прямо в душевой. Как и положено при подобной встрече, первой реакцией был испуг, но он моментально сменился детским любопытством и обернулся знакомством, а потом и дружбой с этим удивительным существом, оказавшимся добрым, милым и, что особенно важно, образованным. Новый приятель поведал девочке о том, что все без исключения монстры – Подкроватный, Подвальный, Кресельный, Пыльный – регулярно и тщательно чистят свои зубы. Но самое интересное заключается в том, что ни один из них не идет ни в какое сравнение с самым страшным из существующих чудовищ – Кариозным монстром, который повсюду ходит с топориком и разрушает здоровые зубы. Оказать ему достойный отпор способен лишь тот, кто не ленится ухаживать за зубами, правильно питается, тренирует челюсти, кушая твердые овощи и фрукты, и обязательно посещает стоматолога.

Эта книжка для маленьких бунтарей, выпущенная в рамках проекта «Вилли Винки» издательской группы АСТ, согласно аннотации, написана для детей до 3 лет. Яркая и красочная, прекрасно иллюстрированная, она заинтересует не только малышей, но и дошкольников, школьников и даже взрослых. Каждый найдет под ее обложкой то, над чем можно посмеяться, и то, над чем следует задуматься. На каждом развороте книги читателей ждет встреча с улыбчивыми чудовищами, которых объединяет то, что все они следят за своими зубами. Необыкновенная история героини переубедит немало маленьких упрямцев, не желающих водить дружбу с пастой и щеткой, чистить зубки и ходить к стоматологу.

«Детям про зубки: невероятное путешествие по Зубландии». Автор Ольга Епифанова

Дети любят путешествовать и открывать для себя что-нибудь новое. Прогулка по Зубландии: земле, чьи жители – это зубы: улыбчивые резцы, клыки-охотники, их жевательные соплеменники, увлечет читателей всех возрастов. На страницах этой книги расположился сказочный остров, гуляя по которому можно увидеть то, что не встретишь больше нигде в мире: Зубчатые горы, Дёсенные холмы, Слюнные озера. Населяют Зубландию милые и приветливые существа, готовые с радостью провести экскурсию по родным краям и заодно рассказать все о своей жизни. Откуда берутся зубы, каким образом они устроены, как растут и прорезываются, какие из них сильнее, почему они меняются, что такое прикус и в чем заключается самая скорая зубная помощь – на эти и многие другие вопросы юных почемучек ответит эта волшебная энциклопедия.

Полезным для читателей всех возрастов окажется подробный рассказ о том, как правильно ухаживать за молочными и постоянными зубами. Дополнит информацию экскурс в историю, во время которого ребята узнают историю зубной щетки и пасты, получат представление об истоках профессии стоматолога. Чтобы не забыть новые слова, встреченные на страницах энциклопедии, в конце книги размещен словарик терминов. Авторами не оставлены без внимания и другие важные вопросы, такие как возникновение кариеса, прием стоматолога, установка пломбы и брекетов, устранение дефектов речи.

Большой плюс издания, рекомендованного для детей 7-10 лет, – интерактивность. Помимо полезных сведений, юных читателей ждет множество заданий, выполняя которые они закрепят полученные знания и лучше их усвоят. Рисуя зуб, запомнят его составные части, отвечая на вопросы к главе, проверят, что отложилось в памяти. Делают книгу еще занятнее кулинарные рецепты, пошаговые эксперименты, чистоговорки, кроссворды, бродилки и мастер-классы. Впервые пролистав эту историю от издательства «Эксмо», ребенок наверняка вернется к ее чтению еще не раз, чтобы отыскать все спрятанные на ее страницах сюрпризы. «Невероятное путешествие по Зубландии» может стать настольной детской книгой, которую не захочется откладывать на верхнюю полку.

«Почему надо чистить зубы». Автор Наталья Мигунова

В ряду выдуманных поучительных историй находится и стихотворение Натальи Мигуновой, рассказывающее о зайчонке, который, как не сложно догадаться, наотрез отказывался чистить зубы. В один прекрасный день, а точнее вечер, несговорчивый малыш лег спать и увидел красочный сон. Ему приснился страшный кариес в окружении свиты микробов. И все эти злодеи в один голос благодарили зайчонка за то, что он не дружит с пастой и щеткой, потому что зубы именно таких детей становятся их легкой добычей. Но сказка не была бы сказкой, если б добро не победило зло. Эта история закончилась хорошо. Проснувшись, зайчонок поведал маме, какой сон ему причудился, и попросил поскорее принести ему щетку и пасту. Больше встречаться с кариесом и его друзьями он не захотел, что немудрено. Иллюстраторы постарались изобразить микробов крайне несимпатичными существами, чтобы таким образом еще больше усилить влияние от прочитанного.

Эта волшебная и одновременно правдивая сказка для самых маленьких с помощью доступных для понимания слов и живых образов убедительно демонстрирует детям, чем может обернуться лень и безответственное отношение к своему здоровью. Просто, лаконично, наглядно – так можно охарактеризовать эту историю. Если не хочешь лицом к лицу столкнуться с кариозными монстрами, как это произошло с зайчонком, чисти зубы утром и вечером. Любишь капусту и морковку? Отлично, и для зубов полезно! Грызи на здоровье, не забывая о гигиене полости рта.

История зайки хоть и приукрашена, но популяризирует важную идею: нужные для жизни привычки нужно вырабатывать с младых ногтей. Дети устроены так, что самоорганизация и регулярные действия поначалу даются им с трудом. Особенно если речь идет о рутинных ежедневных манипуляциях. Поэтому в раннем возрасте поддержка родителей и внешний контроль с их стороны особенно важны. Со временем эти ритуалы превращаются в самодисциплину и личную ответственность. А начинать вырабатывать полезные привычки можно вместе с героями поучительных книжиц, среди которых и стихотворение Натальи Мигуновой «Почему надо чистить зубы».

«Котенок Шмяк идет к доктору». Автор Роб Скоттон

Тысячи маленьких читателей уже знакомы с любопытным непоседой Шмяком – героем одноименной серии книг издательства Clever. В какие только переделки не попадает неугомонный котенок! Хорошо, что рядом с ним всегда находится мама, готовая протянуть ему лапу помощи. На сей раз Шмяк собирается пойти на осмотр к врачу. И все идет как нельзя лучше до тех пор, пока одноклассники-котята не рассказывают по секрету, что в больнице его забинтуют и дадут тем-мур-метр. После таких «дружеских» напутствий кому угодно не захочется идти на прием к доктору. Получится ли у Шмяка перебороть волнение и страх? Конечно, да. И поможет ему в этом мама, которая объясняет сыну, что врачи – это друзья, более того, они очень добрые и приветливые. Приходится котенку поверить маме на слово и проявить храбрость, чтобы зайти в приемное отделение, а потом и в медицинский кабинет. И чудеса! Выясняется, что больница – это вовсе не такое уж страшное место.

Эта книга лишний раз подтверждает мысль о том, что для школьников родители уже не всегда являются безусловным авторитетом. Куда большее влияние на взгляды и убеждения детей школьного возраста имеют сверстники, которые любят приукрашивать, преувеличивать и делать из мухи слона. Результатом такого обмена опытом и впечатлениями становятся неверные представления и необоснованные детские страхи. Чтобы их развеять, на помощь родителям приходят герои книг, которые, так же, как и ребята, сталкиваются со своими тревогами, волнениями, переживаниями и успешно их преодолевают, в том числе при активной помощи замотивированных на положительный результат мам и пап.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод: родителям иногда лучше не тратить силы на увещевания и нотации, как правило, пролетающие мимо детских ушей со скоростью света. Чтобы переубедить маленького упрямца, куда эффективнее показать на собственном примере или примере значимого для ребенка героя, литературного персонажа, что лениться и бояться не стыдно. Вредные привычки и фобии есть у всех, не только у малышей. Главное, проявлять упорство: работать над собой, учиться смотреть своим страхам прямо в лицо – тогда они исчезнут, растворятся, а если и вернутся, то ненадолго, чтобы дать закрепить ребенку позитивный опыт преодоления сложной ситуации.

Доктора семейной стоматологии «Доктор Альбус» с удовольствием делятся со своими маленькими пациентами интересными тематическими книжками. С этой целью в клинике собрана обширная детская библиотека, названная в честь одного из самых лучезарных литературных героев – Чеширского кота. Коллекция книг постоянно пополняется.

Если после прочтения обзора вам захотелось познакомиться с этими историями поближе, вы можете обратиться в филиал стоматологии «Доктор Альбус» по адресу: ул. Гранитная, 4.