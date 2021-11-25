Послание губернатора Тюменской области - 2021: о чем говорил Александр Моор, обратившись к жителям и депутатам

Послание губернатора Тюменской области Александра Моора - 2021 Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Казалось бы, буквально на днях губернатор Тюменской области Александр Моор подводил итоги «пандемийного» 2020 года и говорил о смекалке жителей региона. Но прошел целый год, и сегодня, 25 ноября 2021 года, глава региона выступил с новым посланием к депутатам областной думы и жителям региона. В первую очередь речь шла о социально-экономическом положении дел в Тюменской области в 2021 году и о пандемии коронавируса, которая никак не может закончиться.

– Уважаемые депутаты областной думы, почетные граждане, представители органов власти, науки, искусства, дорогие земляки! – начал свое выступление Александр Моор. – Начну с того, чем выступление принято заканчивать: я горжусь всеми вами! Такая гордость особенно ощущается во времена испытаний. Год назад мы надеялись, что коронавирус будет побежден, но это была лишь надежда. Теперь ясно, что борьба с ней окажется долгой. А ещё в этом году нас атаковала природа – жара и засуха нанесли удар по региону, да и птичий грипп стал вызовом.

По словам главы региона, природа кинула вызов человечеству и изменила экономическую и политическую повестки, затронув и Россию, и Тюменскую область.

– Я говорю о неизбежности гармонизации человечества и природы. Нам нужно не просто формально прописать вопросы экологии в постановлениях, а перестроить отношения с биологической средой и техносферой, – отметил глава региона. – А для этого придется поработать с природой человека, многое изменить в нашем сознании и в наших привычках.

Александр Моор подчеркнул, что гармонизация должна быть на всех уровнях – от повседневного обихода до культуры быта.

– Это нелегко, ведь меняться самим тяжелее, чем менять что-то вокруг, – отметил губернатор. – Мы должны примириться с природой, и мы справимся, потому что идем вперед к человеку, чтобы обеспечить ему комфортную и насыщенную жизнь.

О бизнесе

Говоря о бизнесе, Александр Моор заметил, что в уходящем 2021 году региональное сообщество вновь показало, что такое тюменский образ жизни и тюменский характер. А те «весы», о которых глава региона упоминал в своем прошлом послании, продолжают работать. По его словам, в правительстве региона постоянно ищут «новые точки равновесия, добиваются оптимального баланса и принимают точные решения, которые поддерживают стабильность».

В числе решений, принятых в 2021 году, – обогащение инструментария для привлечения бизнеса, включая дорожную карту инвестпроектов и нефтегазовый кластер Тюменской области, в котором уже более 50 компаний. В этом году к ним присоединились компании «Газпром» и «НОВАТЭК», названия которых говорят сами за себя.

– Лишь одна из технологических цепочек кластера объединяет 19 предприятий, более 6,5 тысячи рабочих мест. Совокупная выручка компаний кластера уже сейчас составляет почти 250 миллиардов рублей, общий объем инвестиций в основной капитал – более 53 миллиардов, – сообщил Александр Моор.

Появляются и новые проекты: например, завод по переработке гороха, строящийся племенной репродуктор, производство лекарств для сердечников компании «Фармасинтез- Тюмень» и метановый газокомплекс в Тюмени, который поможет перейти региону на экологические виды транспорта. Благодаря развитию инвестпроектов в национальном инвестиционном рейтинге Тюменская область поднялась с 12-го на 3-е место.

– Мы должны укрепить неукротимую предпринимательскую деловую хватку. Специалисты Инвестиционного агентства, Агентства инфраструктурного развития, технопарка, выдвигайте инициативы на опережение, всё разумное поддержим! – пообещал губернатор.

Что касается развития муниципалитетов, но не так давно в регионе появилось ноу-хау – проект «Капитаны бизнеса», инициированный советником губернатора Ольгой Езикеевой.

– Собственники и топ-менеджеры, люди бывалые, добровольно включились в развитие муниципальных образований. Они изучают возможности, делятся идеями, ищут и находят неочевидные точки экономического роста, – отметил Александр Моор.

Пока капитанов лишь 9 на 12 муниципальных образований, но губернатор выразил уверенность, что совсем скоро в проекты войдут все территории.

Подводя итоги, Александр Моор поблагодарил экс-уполномоченного по правам предпринимателя Тюменской области Ларису Невидайло за восемь лет, что она отдала работе в региональном правительстве. Он подчеркнул, что её характер и энергия найдут применение на новой работе.

О создании противопожарной службы

В дополнение к уже существующей системе безопасности в Тюменской области в течение трех лет создадут региональную противопожарную службу.

– То, что произошло летом, – удар стихии, и заранее подготовиться к нему невозможно. Но мы получили опыт и сделали выводы. Новая служба обеспечит тушение лесных и ландшафтных пожаров благодаря закупу новой техники и беспилотников, которые позволят тушить очаги в том числе и в труднодоступной местности. Наша способность противостоять беде укрепится к лету, - заверил Александр Моор.

О здравоохранении

Рассказывая о борьбе с коронавирусом в Тюменской области, Александр Моор поблагодарил врачей за самоотверженный труд и брошенные силы на борьбу с пандемией.

– Вы – герои, которые отдают силы в сражении на фронте борьбы за жизнь! Благодарю и тех, кто не носит белых халатов, в том числе заместителя губернатора Ольгу Кузнечевских и директора департамента здравоохранения Наталью Логинову и всю её команду. От вас многое зависит, и вы справляетесь, – заметил губернатор.

По его словам, некоторые решения в борьбе с пандемией готовятся долго, другие – быстро. Например, недавнее введение дополнительных ограничений и мини-локдаун. Да, эти меры непопулярны, но другого способа сбить волну не существовало. К слову, решение было верным: сегодня графики заболеваний пошли вниз.

– Победить коронавирус можно только путем формирования коллективного иммунитета, то есть вакцинацией, – напомнил глава региона.

Большое значение имеет капитальный ремонт больниц и поликлиник и закуп передовой медтехники для села, где она нужна больше всего. Губернатор подчеркнул, что тюменская медицина подтвердила свою репутацию и взяла новые рубежи. Чего стоит подвиг нейрохирурга Альберта Суфианова, который спас челябинского мальчика Тихона, и победа двух медсестер на всероссийском конкурсе.

О туризме

Ещё одна главная составляющая социально-экономического развития Тюменской области – ставка на туризм, в частности на термальные источники (напомним, что в 2020 году Тюмень официально стала «термальной столицей России».

– Международная и межрегиональная мобильность туристов затруднена из-за пандемии, но в этом году мы открыли аэропорт в Тобольске и ожидаем, что к концу этого года в регион приедут 3 миллиона туристов, тогда как год назад входящий турпоток превысил 2 миллиона туристов, – рассказал Александр Викторович. – Это большой источник доходов и укрепление брендирования и узнаваемости региона. Скептические мнения мы слышим, изучаем, учитываем и в конце концов опровергнем.

О промышленном производстве

Глава региона напомнил, что в 2021 году индекс промышленного производства – 109%, в обрабатывающей промышленности – 115%.

– Мы обязаны сохранять индустриальный потенциал. Он складывается из тружеников, работающих на общее благо. Что касается Боровской птицефабрик», то уничтожение 4 млн кур – единственное решение, чтобы остановить заболевание, а четыре месяца простоя, до февраля 2021 года, – это свершившийся факт. Фабрика носит имя нашего земляка Александра Созонова, и такую память не предают. Я опровергаю все спекуляции: птицефабрику сохраним, она будет жить, производство будет планомерно восстановлено, – заключил губернатор.

Об экспорте

Укрепление экспорта – ещё один «кит» тюменской экономики. Из-за пандемии в 2020 году объемы экспорта снизились, но в первом полугодии 2021 выровнялись, в том числе экспорт продукции агропрома (на 19%). По уровню экспорта «молочки» регион занимает 10-е место среди регионов России, отправляя продукцию в разные страны мира.

– Сейчас просматривается новый акцент: продвижение IТ-услуг на стремительно расширяющихся рынках искусственного интеллекта и нейронных сетей, – сообщил глава региона, отметив, что всё вышеперечисленное направлено на повышение доходов граждан.

О социальной поддержке

Для поддержки малоимущих, как мы знаем, в Тюменской области реализуются разные меры социальной поддержки, включая маткапитал и проект «Доступное жилье». Что касается образовательной сферы, то в 2021 году в Тюменской области открылись 5 новых школ, завершается строительство ещё трех.

– Пока в регионе остаются 24 деревянные школы. В следующем году мы заменим только 2 «избушки», в 2023 году – 10, в 2024-м – все остальные. Продолжим насыщать ресурсами организации дополнительного образования.

Отлично показал себя онлайн-формат по благоустройству городской среды, благодаря чему власти действовали в соответствии с запросами населения. По словам Моора, вектор направления ясен: нужна цифровизация всех отрсалей, а не только тех шести, которые сейчас есть.

– Нужен межотраслевой центр цифровой трансформации, который будет отлаживать цифровые процессы. Поручаю заместителю губернатора Марии Рудзевич к февралю 2022 такой центр создать, а к марту ускорить цифровизацию отраслей, – отметил Александр Моор.

Вместо заключения

Подытоживая сказанное, Александр Моор подчеркнул, что перемены имеют идеологическую природу и к её осознанию подталкивает пандемия. Перед человечеством встал вопрос жизни и смерти, поэтому пора вспомнить, что ценностью является человеческая жизнь.

– Земляки, посмотрите, как мы уклоняемся от вакцинирования, как мы снимаем маски, как ведем себя на дорогах, как относимся к пожарной безопасности, устраивая лесные и ландшафтные пожары, как пренебрегаем собственным здоровьем, как губим друг друга без помощи коронавируса. Для меня всё это личная боль. Как сказано в книге: «Или важны все, или не важен никто». Самое время остановиться. Жизнь – драгоценный дар, и хватит его разбазаривать.