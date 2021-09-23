«Мишка мне тогда нравился»: Алена Водонаева вспомнила, как была корреспондентом криминальной программы

Алена Водонаева вспомнила времена юности Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Мишка, а где Мишка? Куда ушёл? С кем ушёл? Мишка мне тогда нравился очень, но ему я об этом не сообщала.. Тюмень 1999 год». Такой пост на днях выпустила телеведущая, экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева, найдя на просторах Интернета «закадровые» видео со съемок криминальной программы «Мгновения».

- Телеканал «Ладья» и ваша Алёна — ведущая, журналист и корреспондент криминальной программы «Мгновения». Я не помню, когда и при каких обстоятельствах было снято это видео, его сейчас выложили в тюменский телеграм-канал, - рассказывает Алена.

Алена часто делится с подписчиками фото из «тюменской» юности. Например, в прошлом году она выкладывала фото со времен юности – пейджер, облегающие топики и короткие юбочки, друзья студенчества и первой работы. Эстафету поддержали ее тюменские подруги, а с одной из них Водонаева восстановила дружеские отношения. А ещё она не раз признавалась, что ненавидела тюменскую школу.

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