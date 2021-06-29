В Тюменской области самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Самолет Ан-2 авиакомпании «ЮТэйр» при выполнении рейса Тобольск – Лайтамак (труднодоступная территория Тюменской области) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным Уральской транспортной прокуратуры, на момент ЧП на борту находилось 8 пассажиров и 2 члена экипажа. К счастью, никто не пострадал, но воздушное судно получило незначительное повреждение крыла.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Следственного комитета, сейчас специалисты устанавливают сумму причиненного ущерба и проводят процессуальную проверку. По её результатам будет принято решение.

Помятое крыло самолета. Фото: Уральская транспортная прокуратура

В свою очередь Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в Симферополе самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Похожая ситуация произошла в прошлом году и в новосибирском аэропорту Толмачево, а в 2019 году, тоже из-за сильного ветра, самолет сдуло в Красноярском крае.