«Год назад в ней умер одинокий жилец»: тюменцев затопило из опечатанной квартиры

В этой квартире умер одинокий человек, с тех пор квартира опечатана, она пустует уже около года Фото: Ирина Ромашкина

Жильцы тюменской многоэтажки на улице Олимпийской на сутки остались без воды, однако причины коммунальной беды теперь выясняют не только сантехники, но и полицейские.

Воду неожиданно, без предупреждения, отключили в воскресенье, 27 июня, рассказали «Комсомольской правде» – Тюмень» очевидцы происходящего. Выяснилось, что в подъезде перекрыли стояк, так как бабушку Руфину с четвертого этажа топит квартира сверху.

– Уже сутки нет воды – ни горячей, ни холодной. Вчера покупали в магазине, чтобы приготовить еду, умыться, утром снова пришлось «добывать». Но вот уже сутки прошли, а кроме соседских обсуждений у подъезда мы так ничего и не узнали, – поделилась проблемой местная жительница Ольга. – Сказали, что в квартире никто не живет, видно уехали на выходные… А если в отпуск уехали, мы месяц без воды будем сидеть?

В понедельник, 28 июня, управляющая компания по содержанию жилищного фонда занялась решением проблемы. Сотрудники пояснили, что «проблемная» квартира опечатана, поэтому управляющая компания вызвала участкового. Соседи впустили в тамбур, но тут полицейские увидели, что «печать» в квартиру порвана. Жилище вскрыли, к работам преступил сантехник.

Как рассказали корреспонденту kp.ru полицейские, в этой квартире умер одинокий человек. С тех пор квартира опечатана, она пустует уже около года. Тогда почему участковый увидел на дверях порванные наклейки опечатывания?

Бабушка Руфина, которой квартира без жильца сама по себе устроила аквапарк, рассказала, что потоп случился уже второй раз. В декабре 2020-го ее уже топило. Тогда и сорвали «печати» с дверей, перекрыли воду в однушке и снова ее закрыли.

– Первый раз вообще водопад был с люстры. Как шланг там лопнул, так и стоит все. С декабря было все нормально. И вдруг опять позавчера: захожу на кухню, а у меня повис натяжной потолок. Детей вызвала, они убрали люстру, слили воду. Минут сорок возились, и опять натекла вода. Но ведь откуда-то она течет? – рассуждает бабушка.

На это разводят руками как полицейские, так и сантехник. В квартире никого не было, вода перекрыта, луж в пустом жилище нет, только мокрые от конденсата трубы. Не могут же они стать причиной сырости на кухне в квартире снизу?

Мистика, да и только. Все же сотрудники управляющей компании не спешат вызывать экстрасенса. УК предполагает, что виновника «аквапарка» для бабушки надо искать среди жильцов выше. Воду в подъезде дали, теперь соседям остается ждать, когда шум воды укажет на живого виновника коммунального потопа.