«Тут реально жесткие делишки происходили»: рэпер из Тюмени OG Buda, выпустивший трек с Кридом, вспомнил 90-е и убитого отца – члена ОПГ

Рэпер из Тюмени OG Buda, выпустивший трек с Кридом, вспомнил 90-е и убитого отца – члена ОПГ. Скриншот из видео.

Григорий Ляхов, он же рэпер OG Buda, который буквально сегодня выпустил свой второй совместный сингл с Егором Кридом под названием «Здравствуйте», побывал в гостях у популярного среди музыкантов ютьюб-канала «Вписка». Вернее это они – двое ведущих – побывали у него в родном городе – в Тюмени. Гриша рассказал о жизни в девяностые, о своем отце, который был членом организованной преступной группы «Десятка» и представил публике свою маму Татьяну Николаевну.

– Сейчас мы с мамой лучшие друзья. Я это с гордостью говорю. Она такая: «Что? У тебя Никитка? А у меня сын OG Buda!», – говорит в камеру исполнитель.

Скриншот из видео.

Его мама рассказала, в свою очередь, о том, как семья переехала из Тюмени в Будапешт в 1995 году.

– Тут были времена уже непростые. У меня был постоянный страх за детей, потому что людей убивали, грабили, машины отбирали, кульки на головы надевали. Муж туда увез нас, а сам вернулся. Я потом приехала уже на похороны, его убили. 18 мая будет 26 лет, как его нет, – говорит женщина.

Гриша сам влезает в разговор, мол такие времена были: «Мама открывает дверь, а там семь типов с калашами, типа Лёха дома?».

– Не хочу это выносить. Не потому, что я этого как-то стесняюсь, – признается Ляхов-младший. – Это семейное – ни моей бабушке, ни маме это не нравится. Он был романтичным бандитом. Его маме, моей бабушке, не нравится мой трек «Бандиты», что я вообще эту тему поднимаю. Я ей говорю: «Это моя правда, мое творчество, я молчать не буду». Но я ее понимаю.

Григорий также отмечает, что сам не понаслышке знаком с такой жизнью и до сих пор поддерживает связь с «мужичками», которые общались с его отцом.

– Я всегда ощущал, что я сын Алексея Ляхова. В Тюмени была пара ситуаций, когда мне это помогало и наоборот. Если бы он был жив, я бы был мастером спорта по дзюдо и сейчас сидел бы в кроссах для бега и обычных трениках и думал бы вообще о других вещах. Думаю, что он бы мной гордился и кайфовал. Что может быть круче, что твой ребенок себя нашел? Но ему бы процентов семь моих песен понравилось, – смеется рэпер.

Он также рассказал о своей жизни на два города, добавляя: «Я не горжусь, но тут реально жесткие делишки происходили».

– Я с девушкой встречался четыре года. Из-за нее я в Тюмень и вернулся в свое время, настолько сильная любовь. Я так и мотался Будапешт – Москва – Тюмень. Мне все говорили, ты что, дурак – из Будапешта в Тюмень, это ж из князи в грязи. У меня были брюки от Пьера Кардена, а хотелось треников. Мы сидели в парадных, а хотелось в падике, – говорит музыкант.

Подписчики «Вписки» тепло отозвались о Григории, отметив его открытость. «Общался с Гришей лет 10 назад «ВКонтакте» за граффити и рэп, хотя он уже тогда был известным, общался обычно, без понтов. За 10 лет внешне-то и не изменился, кстати. Говорил тогда, что станет крутым рэпером. Так и стал. Так что у всех свой путь. У кого-то два года, у кого-то десять лет, главное – терпение и труд», – пишет один из подписчиков.

Полное видео «Вписки» можно посмотреть здесь.