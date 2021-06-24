Роспотребнадзор ежедневно проверяет тюменские торговые центры на соблюдение эпидрежима

Роспотребнадзор проверяет тюменские торговые центры на соблюдение требований главного санитарного врача Фото: Ирина Ромашкина

Гостей ТЦ «Панама» встречает надпись на дверях: «Вход в торговый центр строго в масках». При входе посетителей проверяет на наличие масок охранник, вежливо просит воспользоваться бесконтактным дезинфектором. На полу – разметка для обозначения социальной дистанции. И вроде бы за год всё это стало для россиян привычным, но сейчас важно напомнить о необходимости соблюдать предписанные Роспотребнадзором меры, считают специалисты.

В Тюменской области усилен контроль за соблюдением мероприятий по профилактике COVID-19 Фото: Ирина Ромашкина

Не все посетители готовы соблюдать масочный режим, конфликты на этой почве случаются регулярно Фото: Ирина Ромашкина

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Тюменской области усилен контроль за соблюдением мероприятий по профилактике COVID-19: инспекторы ведомства совместно с сотрудниками полиции и областного департамента потребительского рынка и туризма ежедневно проверяют объекты торговли, общественного питания и сферы услуг. Например, на прошлой неделе осмотрели 68 объектов: 25 торговых точек, два ТРЦ, восемь объектов общественного питания и 26 образовательных учреждений. В них выявлено 14 нарушений, подчеркивают эксперты.

В очередной рейд по торговым центрам специалисты взяли с собой журналистов. Впрочем, ведущий специалист-эксперт Екатерина Тихонова при входе в здание ТЦ «Панама» включила видеозапись на смартфоне – чтобы задокументировать проверку, пояснила она.

Проверку начали с журнала измерения температуры у сотрудников Фото: Ирина Ромашкина

Первым пунктом проверки стал журнал, куда администратор регулярно вносит данные о температуре сотрудников. На полу проверяющие увидели свежую разметку для обозначения социальной дистанции. В служебном помещении специалисты проверили, как работает клининг: уборщицы в перчатках и масках, дезинфектор разводится по инструкции, средств запасено впрок.

Сотрудникам регулярно проверяют температуру тела Фото: Ирина Ромашкина

Роспотребнадзор, полиция и областной департамент потребительского рынка и туризма ежедневно проверяют объекты торговли, общественного питания и сферы услуг Фото: Ирина Ромашкина

В торговых центрах должно быть впрок дезинфицирующих средств Фото: Ирина Ромашкина

Клининговая служба руководствуется инструкциями при изготовлении дезинфицирующего средства Фото: Ирина Ромашкина

– В данном торговом центре соблюдаются требования главного санитарного врача: на входе установлены антисептики, обработка поверхностей производится каждые два часа, дезинфицирующее средство разводится в соответствии с инструкцией. Запасы масок, дезинфицирующих средств имеются, входной контроль с измерением температуры тоже организован, – констатировала после проверки Екатерина Тихонова.

Отметим, что, несмотря на неожиданный визит проверяющих экспертов, сотрудники торгового центра проявили открытость, оперативно позвали управляющую ТЦ и провели экскурсию по ТЦ.

Всю проверку сотрудник Роспотребнадзора снимает на видео Фото: Ирина Ромашкина

На полу обновляют разметку социальной дистанции Фото: Ирина Ромашкина

– Для нас эта проверка не является неожиданностью: мы всегда готовы к проверкам. Для этого мы выполнили все предписания главного санитарного врача: обеспечили входные группы санитайзерами, обработку поверхностей дезинфицирующими средствами, всё, что потребовал Роспотребнадзор, – сказала управляющая ТЦ «Панама» Татьяна Сазанова.

По ее словам, не все посетители готовы соблюдать масочный режим, конфликты на этой почве случаются регулярно. Есть определенные группы людей, которые категорически отказываются носить маски, на этой почве возникают конфликты. Решают эти разногласия дипломатически – вступают в переговоры с ковид-диссидентами, и проблемы решаются мирно, без участия полиции.

Отметим, что накануне специалисты Роспотребнадзора также проверили ТРЦ «Кристалл». Как отметила его управляющая Татьяна Обыденова, здесь тоже сталкиваются с ковид-диссидентами.

– Есть и такие, кто реагирует неадекватно, кричат на весь торговый центр и пишут жалобы, – сообщила она.

Тюменский Роспотребнадзор напоминает: в настоящее время вакцинация от коронавируса не освобождает от соблюдения масочного режима, а нарушители могут быть привлечены к ответственности по Административному кодексу.

Напомним, режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен до 18 июля.

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