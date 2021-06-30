Тюменцам рассказали, как воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми

Круглый стол «Региональные меры социальной поддержки семей с детьми» прошел в рамках проекта «Говорим о важном».

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Инициативы, озвученные главой государства в ежегодном послании к Федеральному собранию в апреле 2021 года, касаются сразу нескольких категорий граждан. О том, как тюменцам получить новые выплаты, эксперты ответили в рамках круглого стола, который состоялся в формате онлайн.

Круглый стол «Региональные меры социальной поддержки семей с детьми» прошел в рамках проекта «Говорим о важном» на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень».

В экспертной встрече приняли участие: депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова, начальник отдела социальных выплат департамента социального развития Тюменской области Татьяна Тишенская, управляющий Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования Динара Поштаренко и управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Как отметила депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова, жители региона внимательно следят за всеми нововведениями, касающимися тех или иных выплат. Многие уже достаточно неплохо ориентируются в нормативных вопросах.

– Поэтому по новым мерам поддержки еще не было большого количества обращений. Люди понимают, что с момента объявления новых видов помощи до их получения должно пройти время. Что же касается сложного прошлого года, в то в самом начале пандемии было достаточно много обращений, касающихся постановки на учет в качестве безработного и, соответственно, получения пособия по безработице, – отметила депутат.

По словам Елены Кашкаровой, вторая волна обращений относительно социальной поддержки семей с детьми началась, когда вступили в силу распоряжения Правительства РФ по «короновирусным» мерам. Обращений относительно нарушений или неправомерных, по мнению заявителя, отказах не было. Не все в полной мере обладали информацией об алгоритме получения пособий и выплат, категориях лиц, кому положена та или иная помощь.

– В данном случае мы просто оказывали информационную поддержку, консультировали людей о том, куда им обращаться, какие необходимы документы и другое, – подчеркнула спикер.

О механизме получения пособий по временной нетрудоспособности – больничному листку, в том числе по уходу за больным ребенком, и пособии в связи с материнством рассказала управляющий Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Динара Поштаренко. Спикер напомнила, что ФСС РФ назначает их только застрахованным гражданам, то есть тем, кто официально работает и получает заработную плату по трудовому договору.

– Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют работающие матери либо отцы, другие работающие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком. Пособие выплачивается в размере 40 процентов среднего заработка. Размер пособия не может быть меньше установленного минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного законодательством, – пояснила Динара Поштаренко.

В Тюменской области эта сумма с учетом районного коэффициента составляет 8145,28 рублей в Уватском районе – 10 624,28 рублей. С 1 сентября также вступают в силу изменения по выплате пособия по уходу за больным ребенком. Родитель, берущий больничный для ухода за ребёнком до 7 лет, будет получать 100% от среднего заработка (сейчас пока это возможно при стаже от 8 лет).

– С 1 июля мы перестаем платить пособия работающим при постановке на учет в ранние сроки беременности. Теперь выплаты будут производить Пенсионный фонд, – добавила спикер.

Наряду с этими выплатами, с 1 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на выплату для будущих мам, находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Как пояснила управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Алефтина Чалкова, размер пособия для будущих мам составит половину регионального прожиточного минимума взрослого человека, а пособие для одиноких родителей составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.

– Пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, – подчеркнула спикер.

Алефтина Чалкова добавила, что ежемесячное пособие выплачивается с месяца постановки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов.

Много вопросов в рамках эфира поступило в адрес департамента социального развития Тюменской области. Часть обращений касались регионального материнского капитала, введенного главой региона Александром Моором. Как разъяснила начальник отдела социальных выплат областного департамента соцразвития Татьяна Тишенская, право на региональный материнский капитал в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае рождения (усыновления) первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года.

– При условии, если заявитель проживает в Тюменской области не менее 5 лет подряд, предшествующих дате рождения указанного в настоящем пункте ребенка, за исключением случая, когда проживающие в Тюменской области оба родителя или единственный родитель на дату рождения обучаются очно в государственных профессиональных образовательных организациях региона, – сказала Татьяна Тишенская.

Спикер добавил, что факт проживания граждан подтверждается сведениями о регистрации по месту жительства в Тюменской области или решением суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Региональный материнский капитал предоставляется в течение 3 лет со дня рождения ребенка.

Подводя итоги встречи, спикеры сошлись во мнении, что в Тюменской области уделяется особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе выплачивается большое количество различных социальных пособий федерального и регионального уровня. Подробнее о них можно узнать на официальных сайтах профильных департаментов и ведомств, а также в социальных сетях этих организаций.