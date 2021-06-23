«Здесь вчера двух девочек не стало…»: тюменка рассказала, как переживает коронавирус в московском госпитале, и поделилась мыслями о вакцине

Тюменка рассказала, как переживает коронавирус в московском госпитале и делится мыслями о вакцине. Фото из архива героини публикации.

24-летняя тюменка Мария Кожемякина делится своим опытом выживания в ковидном госпитале в Москве, где она сейчас находится. На днях ей поставили российскую вакцину «Спутник V», и она решили рассказать о своем состоянии после прививки.

– Ковид с сильной интоксикацией и поражением легких до 25%. Хочу поделиться опытом и личными выводами, особенно с такими неверующими фомами, как и я, которая полтора года активности, в том числе и заграничной, не нося маску и перчатки и забивая на штрафы в метро, не верила, что с этим слягу именно я. Восьмой день с ковидом, и за эти дни организм пережил крайне много разных состояний, которые могли меняться каждые два часа. Началось с того, что болел желудок сутки, я думала, что отравилась. На следующий день в обед прошел желудок и появился кашель. Еще через три часа начала подниматься температура, за два часа поднялась до 38. Следующие два дня меня сваливает с этой же температурой, слабость, сил нет, воспаляются все слизистые, сильнейший кашель из легких с мокротой. На приеме у пульмонолога мне делают КТ с выводом о коронавирусной пневмонии и поражением легких. Ночью поспала два часа, проснулась от того, что тяжело дышать, температура 39. Выпила жаропонижающее. Поспала в обед, проснулась, температура снова 39, тяжело дышать и ходить, вызвала скорую, забрали. Из приемки в стационаре меня увезли на коляске, – рассказывает Мария.

Фото - "1807th" в Instagram.

По ее словам, очень многие ее знакомые болели и лечились самостоятельно дома – от нескольких дней до нескольких недель, но вот у нее фокус с самолечением не прокатил.

– В этом ковидном центре, где я, на вчерашний вечер находилось 1 100 человек, каждый час пачками по сорок человек привозили. К концу прошлой недели у меня в Москве не стало дяди от ковида. Тетя больше недели в больнице. Сестра тяжело перенесла, также 25 процентов поражения легких, – делится переживаниями девушка.

Марии поставили российскую вакцину «Спутник V». Препарат вводили ночью, а наутро после этого температура спала до 37, первый раз за четыре дня она провела без жаропонижающего.

– Жить легче, болят легкие сильно, сатурация 99 процентов, кашель и немного кружится голова. Врачи говорят, что это нормально, – сообщила девушка .

Фото - "1807th" в Instagram.

Далее из рассказа Марии:

– Вчера не было температуры – по ощущениям, померила в 7 вечера – 38,1. Я просто ее не ощущала, не знаю почему. Снова воткнули жаропонижающее. В легких вчера и сегодня поселился уже большой чужой, который плодит маленьких чужих, и они коллективно мешают мне дышать. Дышу небольшими порциями, лежать могу только на груди, так кислород лучше поступает. Во всех остальных случаях, особенно стоя – тяжело. Продолжают утром и вечером вкалывать гормональное противовоспалительное.

Тюменка отмечает, что не понимает, что не так с людьми, которые отказываются вакцинироваться.

– Сегодня по телефону рассказали, что из Англии люди едут к нам «Спутник» ставить. Сама такая же была, но откуда это все началось, почему мы все такие ярые противники вакцинации? Если молодые, то прокатит. Только что врач сказала, что здесь вчера двух девочек не стало – 27 и 33 лет. Многие боятся прививку делать. Но лучше перенести вакцину, чем русская рулетка сработает, и коронавирус в тяжелой форме выберет тебя. В любом случае все тяжело пережившие ковид жалеют, что ранее не вакцинировались, – резюмирует заболевшая.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что главврач Тюменской областной станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова считает, что единственным способом защититься от коронавируса является прививка. Женщина более сорока лет работает в системе здравоохранения.

– Наша служба первой столкнулась с COVID-19. Мы развернули все противоэпидемические мероприятия. Никто в мире такой ситуации не ожидал, но мы всегда наготове. На скорой работают особенные люди. Никто не возражал против работы с ковидными пациентами. Все понимали, что это наш долг, и были готовы действовать. Благодаря сплоченности коллектива мы справились, – передает слова Остроумовой оперштаб.