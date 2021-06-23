Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 24 июня 2021 года: новые ограничения из-за роста заболевания

В Тюмени вели новые ограничения из-за роста заболевания коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 июня 2021 года. Количество заболевших составило 38 231 человек.

Всего зараженных: 38 231.

Количество смертей: 641.

Режим повышенной готовности: до 18 июля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Тюменские компании попросили увеличить число привитых от коронавируса. Дело в том, что, как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, в настоящее время течение заболевания в большинстве случаев более тяжелое, с развитием осложнений.

– Чтобы избежать заражения, а в случае заболевания не иметь осложнений, необходимо вакцинироваться всем, кто достиг 18-летнего возраста и не имеет противопоказаний. Только вакцинация и соблюдение противоэпидемических и профилактических мер позволят избежать введения в субъекте жёстких ограничительных мер, – заявила Шарухо.

В Тюменской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Причины назвали в региональном управлении Роспотребнадзора.

– Виноват низкий популяционный иммунитет населения. Так, на сегодняшний день в регионе привито 23 процента от подлежащего вакцинации взрослого населения – почти 267 тысяч, в том числе полный курс вакцинации прошли более 194 тысяч человек, – сообщила руководитель ведомства Галина Шарухо.

Врач-невролог областного лечебно-реабилитационного центра Евгений Гладышев призывает сделать прививку от коронавируса. По его словам, вакцинироваться абсолютно необходимо, так как это снизит распространение инфекции.

– Прививки – существенный элемент прогресса, который позволяет выжить многим людям в тяжелой эпидемической обстановке. Последний год был наиболее тяжелым как для медиков, так и для пациентов. Стало намного сложнее работать врачам всех специальностей, поскольку новая коронавирусная инфекция накладывает существенный отпечаток на работу всех специалистов, – отметил Гладышев.

Тюменцам напомнили, что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусом. Во-первых, нужно вызвать врача.

– Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее одного метра от него. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно с детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа, – рекомендуют специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

В Тюменской области ввели ряд ограничений из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, до 18 июля продлен режим повышенной готовности для профилактики COVID-19. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п «О введении режима повышенной готовности» за подписью Александра Моора.

Так, местным работодателям рекомендовали перевести не менее трети трудовых коллективов на дистанционный режим работы. Однако тут есть одно замечание: при определении количества подлежащих переводу работников учитывать тех, кто прошел вакцинацию против ковида, не надо.

В Тюмени из-за коронавируса второй год подряд отменяют городской выпускной «Вальс на набережной». Ранее мероприятие было запланировано на 30 июня. Об этом сообщает местный департамент образования.

– Мы очень хотели в этом году провести любимое горожанами мероприятие. Ведомства уже разработали и утвердили сценарий, отработали организационные вопросы. Наши выпускники, более 250 пар, тоже готовились к «Вальсу на набережной». К сожалению, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет провести такое массовое мероприятие с участием выпускников и зрителей, – сокрушается директор департамента образования Вячеслав Воронцов.

В Тюмени 35-летнего молодого человека госпитализировали с обширным поражением лёгких. Мужчина лечился на дому, предполагая, что у него просто легкое ОРВИ, и обратился к врачам, когда уже стало тяжело дышать, появилась слабость и участилось сердцебиение.

– Прибывшая на вызов эпидемиологическая бригада неотложки взяла мазки на коронавирусную инфекцию и незамедлительно направила больного на КТ-диагностику. Инструментальное обследование выявило 70-процентное поражение легких, а мазок подтвердил наличие ковид. Молодого мужчину прямо из КТ-центра эвакуировали в моноинфекционный госпиталь, – рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

За последние сутки в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 548 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 660 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 895 летальных исходов, выздоровели 4 902 110 человек.