Тюменские школьники поддержали Всероссийскую «Минуту молчания». Фото: Ирина Ромашкина

Всероссийская акция «Минута молчания», посвященная Дню памяти и скорби, как и по всей России, прошла во дворе школы № 65 сегодня, 22 июня. Тематическую программу для ребят подготовили артисты Центра татарской культуры.

Фото - Ромашкина Ирина.

Минута молчания в честь павших героев Отечества оказалась особенно трогательной. Акцию открыли композицией «Журавли» Марка Бернеса, а затем ребята подняли к небу бумажных журавликов под звуки метронома.

– Прошла минута скорбного молчания, но с нами остаются навсегда. И вечно будут жить воспоминания о павших в эти грозные года, – прочел посвящение героями Великой Отечественной войны ведущий. – На войне погибло более 27 миллионов человек, 10 миллионов из них солдаты, а остальные – дети, женщины, старики.

Фото - Ромашкина Ирина.

Программу продолжили выступления юных артистов. Воспитанники летнего лагеря при 62-й школе услышали военные мотивы в исполнении сверстников.

Фото - Ромашкина Ирина.

Напомним, День памяти и скорби в России отмечается ежегодно 22 июня. В Тюмени мероприятия, посвященные героям Великой Отечественной войны, проходят в городских скверах, библиотеках, домах культуры. Жители вспоминают героизм дедов и прадедов, сражавшихся за Победу ценой собственной жизни.