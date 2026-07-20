Очень часто уют на даче создают не большие бюджеты, а внимание к деталям Фото: Анна Горлач

Лето зовёт на дачу — и совсем не обязательно тратить кучу денег, чтобы загородный участок стал тем самым местом, где хочется проводить каждый свободный час. Здесь можно устраивать шумные праздники, тихие семейные вечера, неспешно пить кофе на крыльце или просто выдыхать после рабочей недели.

– Для этого не обязательно нанимать декораторов, покупать дорогую мебель и превращать участок в площадку для свадьбы из Pinterest. Очень часто уют создают не большие бюджеты, а внимание к деталям: свет, текстиль, чистый фон, удобное место для отдыха и понятный сценария, как вы будете этим пространством жить, – считает дизайнер и хоумстейджер Мария Власова.

Сначала - сценарий, потом декор

Своими идеями она поделилась с изданием «Комсомольская правда – Тюмень». Она уверена, прежде чем бежать за гирляндами и подушками, нужно продумать сценарий. Это главная ошибка — сначала накупить красивых вещей, а потом обнаружить, что повесить гирлянду некуда, подушки размокают под дождём, а гости всё равно сбиваются в тени у забора, потому что стол вы поставили на солнцепёк.

Задайте себе простые вопросы: для чего украшаете участок — для шумного дня рождения, тихого вечера вдвоём, детского праздника или просто чтобы было приятно выйти с чашкой чая? Где люди будут сидеть, где окажется еда, где найдётся тень, удобно ли будет передвигаться, что случится, если вдруг поднимется ветер или пойдёт дождь? Когда сценарий ясен, любой декор перестаёт быть случайным набором симпатичных вещиц и становится естественной частью жизни.

Проверенные идеи

Есть вещи, которые моментально делают участок уютнее. И большинство из них не требуют больших затрат.

Очень хорошо работают и простые природные материалы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первое - тёплый свет. Гирлянды с мягким жёлтым свечением, садовые фонари, светильники на солнечных батареях, свечи в закрытых подсвечниках - всё это создаёт атмосферу вечера, даже если днём участок выглядит совсем просто. Главное - выбирать гирлянды, которые подходят для улицы, а не для комнаты.

Второе - текстиль. Скатерть, дорожка на стол, пледы, подушки на лавке или садовых креслах делают пространство «жилым». Но для улицы лучше выбирать практичные ткани: не слишком маркие, не слишком тонкие и те, которые легко постирать.

Третье - цветы. Не обязательно делать сложные клумбы. Очень красиво смотрятся цветы в кашпо, корзинах, деревянных ящиках, старых лейках или простых горшках, если они собраны в одну аккуратную композицию.

Четвёртое - сервировка. Для летнего праздника красиво накрытый стол часто важнее отдельной фотозоны. Посуда, салфетки, зелень, цветы в небольшой вазе, кувшин с лимонадом, ягоды, свечи в безопасных подсвечниках - и уже появляется настроение.

Пятое - зона отдыха из того, что уже есть. Старую лавку можно дополнить подушками, обычный стол - скатертью, крыльцо - кашпо с цветами, беседку - занавесками или гирляндой. Иногда нужно не покупать новое, а по-другому посмотреть на то, что уже стоит на участке.

Очень хорошо работают и простые природные материалы: деревянные ящики, корзины, керамика, лён, хлопок, зелень, ветки, полевые цветы. Такой декор не спорит с дачей, а поддерживает её настроение.

Иногда самые ценные изменения - те, которые вы делаете для себя Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как украсить участок для праздника

Если впереди праздник, не пытайтесь украсить сразу весь участок — это легко превращает уют в визуальный шум и влечёт лишние траты. Лучше выделите две три ключевые зоны: вход или калитку, праздничный стол и место отдыха. У калитки достаточно кашпо с цветами или небольшого декоративного акцента.

Стол пусть станет сердцем праздника: именно сервировка задаёт тон. Рядом обустройте уголок, где гости смогут расслабиться после ужина — кресла, лавка, пледы, небольшой столик.

Очень эффектно работают повторяющиеся детали: один цвет салфеток и подушек, одинаковые фонари вдоль дорожки, цветы в единой гамме, посуда в одном стиле. Именно такие повторы создают ощущение продуманности, даже если декор совсем простой.

И помните про удобство: гости должны свободно подходить к столу, не спотыкаться о декор, не жариться на открытом солнце и не держать тарелки на коленях — если, конечно, это не задуманный формат пикника.

Уютный участок - это не про то, сколько денег потрачено на декор. Это про внимание к людям, к удобству и к настроению Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дача «для души»: уют без повода

Украшать дачу можно не только ради гостей и фотографий. Иногда самые ценные изменения - те, которые вы делаете для себя.

Поставьте удобное кресло у крыльца. Добавьте плед. Повесьте гирлянду под навесом. Поставьте небольшой столик для чашки кофе. Пересадите цветы в красивые кашпо. Уберите лишние вещи, которые годами стоят «на всякий случай». Сделайте уголок, где можно читать, пить чай, смотреть на закат или просто молчать.

Дача - это не только грядки, банки, инструменты и хранение старых вещей. Это место, где можно восстанавливаться.

Иногда участок начинает выглядеть уютнее не после покупок, а после расхламления. Убрали лишние ведра, старые доски, пластиковые стулья разных цветов, порванные чехлы, ненужные коробки - и пространство уже стало спокойнее.

– Мой любимый приём: выбрать одно маленькое место и довести его до состояния «хочу здесь сидеть». Не весь участок сразу, не капитальная переделка, а один уголок. Под яблоней, на террасе, у забора, в беседке или даже на крыльце. Когда появляется такое место, дача начинает восприниматься совсем иначе, – говорит Мария Власова.

Что точно не стоит делать

Летний декор должен выдерживать реальную жизнь: ветер, дождь, росу, солнце, детей, животных, мангал и траву. Поэтому некоторые красивые идеи лучше сразу отложить.

Не стоит использовать бумажный декор без защиты от дождя и ветра. На фото он может выглядеть эффектно, но на улице быстро теряет вид.

Не ставьте лёгкие вазы, свечи и посуду там, где их может сдуть. Особенно если праздник проходит на открытом месте.

Не вешайте комнатные гирлянды на улице. Обязательно проверяйте, подходят ли они для наружного использования.

Не увлекайтесь белым текстилем, если на празднике будут дети, животные, ягоды, мангал, земля и трава. Белый выглядит красиво до первого неловкого движения.

Не ставьте фотозону на открытом солнце: гостям будет жарко, лица на фотографиях получатся с резкими тенями, а цветы и декор быстро завянут.

Не размещайте стол там, где нет тени или навеса. Даже самая красивая сервировка не спасёт праздник, если гостям некомфортно.

Не покупайте слишком много одноразового декора. Часто он выглядит дешевле, чем стоит, и создаёт больше мусора, чем красоты.

И, конечно, не ставьте свечи рядом с сухой травой, тканями, деревом и лёгкими занавесками. На улице безопасность важнее романтики.

Не пытайтесь украсить сразу весь участок — это легко превращает уют в визуальный шум Фото: Анна Горлач

Как спастись от комаров на празднике

Отдельная головная боль летних вечеров — комары. Чтобы они не испортили праздник, за несколько дней до мероприятия скосите высокую траву и уберите стоячую воду из любых ёмкостей — именно такие места становятся рассадником насекомых.

Если в беседке или на веранде есть электричество, поможет вентилятор: комары не любят поток воздуха, а гостям в жару станет комфортнее. Москитные сетки, лёгкие занавески и пологи — тоже отличные помощники. Уличные средства от комаров используйте строго по инструкции и подальше от еды, детей и животных. Подготовьте репелленты для гостей — такая забота точно будет оценена.

Напитки лучше подавать в закрытых кувшинах, а сладости и фрукты не оставлять открытыми надолго. Выбирайте для стола место подальше от сырости, густых кустов и компостной зоны. А если есть возможность, основную часть праздника лучше провести до пика вечерней активности комаров.

Нужна ли фотозона?

И ещё один важный момент: фотозона — вовсе не обязательный атрибут. Она уместна на дне рождения, свадьбе или семейной съёмке, но для обычного дачного вечера достаточно красивого стола, уютного света и чистого фона. Хорошей фотозоной может стать то, что уже есть: накрытый стол, скамейка с подушками, крыльцо с цветами, качели, дерево с гирляндами или аккуратно оформленный уголок у забора. Главное — убрать визуальный шум: никакая арка из шаров не спасёт кадр, если на заднем плане торчат лопаты, вёдра и шланги.

Мини-чек-лист подготовки участка к летнему празднику или для релакса

Главное - не бюджет, а атмосфера

– Уютный участок - это не про то, сколько денег потрачено на декор. Это про внимание к людям, к удобству и к настроению. Иногда достаточно убрать лишнее, повесить тёплую гирлянду, накрыть стол, поставить цветы в простое кашпо и создать место, где хочется задержаться. Летом дача может быть не только местом работы, грядок и хранения старых вещей. Она может стать настоящей комнатой под открытым небом - для праздника, для семьи, для друзей и для души, – считает практичный дизайнер, хоумстейджер, интерьерный фотограф. Мария Власова.

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