Мошенничество на миллионы рублей и срывы государственных контрактов: как развивается резонансное «дело Векличей»

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Настоящая криминальная драма с фиктивными схемами, проваленными госконтрактами и обвинениями в мошенничестве в особо крупном размере разворачивается прямо сейчас в Новосибирске. На кону – активы на миллионы рублей. Что такое «дело Векличей», почему журналисты окрестили его «экономическими метастазами», и на каком этапе оно находится сейчас - рассказываем в нашем материале.

Систематические провалы

Как сообщают местные СМИ, история с бизнес-империей «семьи Пронюшкиных-Векличей» началась уже довольно давно. Однако повышенный общественный и медийный резонанс она вызвала лишь в марте этого года, когда в разворачивающийся сюжет включилась Прокуратура Новосибирской области. 4 и 5 марта ведомство заявило о фактическом срыве работ сразу по двум крупным проектам, которые реализовывались в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» и нацпроекта «Здравоохранение»: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное и реконструкции Колыванской Центральной районной больницы.

За оба этих объекта отвечало ООО СК «АСК», возглавляемое новосибирским предпринимателем Сергеем Векличем. Да так лихо отвечало, что, фактически, провалило предписанные контрактами работы. К примеру, состояние спорткомплекса прокуратура описывала так:

«Установлено, что из-за бездействия подрядной организации запланированный на 31.12.2025 срок ввода объекта в эксплуатацию сорван, выполнение мероприятий «дорожной карты» достройки объекта идет с отставанием».

А по ЦРБ и вовсе возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 9,5 миллиона рублей:

«При выполнении государственного контракта директор организации совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 9,6 млн рублей путем замены поставленного оборудования на более дешевое, - говорится в официальном сообщении прокуратуры. - По указанию прокурора области по материалам прокурорской проверки следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)».

Самого Сергея Веклича в рамках расследования задержали - очень кинематографично, прямо в аэропорту Новосибирска - и доставили в суд, где избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Если вина предпринимателя будет доказана, ему может грозить реальный срок - до десяти лет.

Однако если присмотреться к СК «АСК» повнимательнее, можно обнаружить немало интересного. Зарегистрированная в 2015 году компания имеет минимальный уставной капитал в 10 000 рублей и является участницей арбитражных процессов. За минувшие годы в арбитражных делах было рассмотрено 52 дела, в 90 % которых СК «АСК» выступала в качестве ответчика. При этом компания фигурирует в десяти контрактах, заключенных в рамках механизма госзакупок - и больше половины из них, согласно федеральному реестру, числятся неисполненными. Так, в декабре 2024 прокуратура уже обращала внимание на СК «АСК» в связи с неисполнением обязательств по проектированию и строительству фельдшерско-акушерского пункта в поселке Двуречье. Тогда директор компании отделался штрафом, а само учреждение ввели в строй на два года позже заявленного срока.

Компании-«клоны» и искусственные долги

Примечательно, к слову, что с упомянутой компанией тесно связана еще одна - ООО «Сибстройсервис», в составе которой Сергей Веклич числился в статусе учредителя до 2017 года. Помимо него этот пост занимали Полина Веклич (Пронюшкина), Андрей Веклич, Анатолий Пронюшкин и Татьяна Пронюшкина. Можно, конечно, допустить, что это компания случайных однофамильцев, но, считаем, что выглядит такая версия сомнительно. Как и СК «АСК», «Сибстройсервис» являлась активной участницей госзакупок (57 контрактов на 1,2 миллиарда рублей в общей сложности) и арбитражных процессов - 112 судебных дел с 2010 года, в 83 из которых она выступала в качестве ответчика.

В 2024 году в отношении «Сибстройсервис» началась процедура банкротства. Компании был назначен конкурсный управляющий Екатерина Разманова - и вот тут-то выяснилось интересное. Как сообщал РБК со ссылкой на Разманову, анализ документов, проведенный в рамках дела о банкротстве, показал, что «Сибстройсервис» и СК «АСК» являются компаниями-«клонами».

«Обе компании были зарегистрированы по одному адресу: Станционная, 60Г, у них общие IP-адреса для сдачи отчетности и доступа к «Банк-Клиенту», пересекающиеся телефонные номера, - говорится в материале. - Более того, в СК «АСК» массово перешли ключевые сотрудники из обанкротившегося «Сибстройсервиса»: бухгалтеры, инженеры ПТО, прорабы, — выполняя те же функции на тех же объектах. Из «Сибстройсервиса» в СК «АСК» были переведены клиенты, которые генерировали доходы первой компании».

Сама Екатерина Разманова сообщила журналистам, что такая схема нередко используется для «перевода бизнеса»: одна компания набирает долги и уходит под банкротство, в то время как ее активы, персонал и контакты перетекают в новое, «чистое» юридическое лицо.

Наказание назначат не всем?

Отметим, что практику накопления долгов косвенно подтверждают и судебные материалы. Так, в одном из постановлений томский Седьмой арбитражный апелляционный суд прямо указывает, что уже на 2021 год компания «Сибстройсервис» имела просроченные задолженности перед четырьмя другими компаниями - причем некоторые задолженности начали формироваться еще с 2018 года. А для вывода денег была придумана целая схема.

«С 2017 г. по 2022 г. контролирующими должника лицами была выработана схема по обналичиванию денежных средств компании (прибыли компании). Должник создавал фиктивные документы с техническими компаниями и перечислял в их пользу денежные средства с целью их вывода из общества и сокрытия от конкурсных кредиторов», - говорится в постановлении суда.

К тем же выводам пришел и Арбитражный суд Новосибирской области:

«Целью создания ООО СК «АСК» является уход от исполнения обязательств перед независимыми кредиторами, - говорится в одном из определений. - Должник обладал финансовой возможностью погасить задолженность перед бюджетом, с использованием механизмов по урегулированию задолженности через: обеспечительные меры, отсрочка, рассрочка, заключение мирового соглашения. Однако Векличем А.С. и Векличем С.С. выбрана иная модель поведения по созданию на должнике центра убыточной деятельности».

Показательно, что, по сообщениям СМИ, все члены семьи были привлечены к субсидиарной ответственности на общую сумму в 300 с лишним миллионов рублей. Единственный, кто этого избежал – Анатолий Пронюшкин, которого по непонятным причинам суд исключил из общего списка контролирующих лиц. С 2020 по 2021 годы Пронюшкин, как следует из материалов сайтов проверки контрагентов, занимал должность учредителя печально известного «Сибстройсервиса», а потом чуть больше месяца числился в составе учредителей ООО «Левый Берег», речь о котором пойдет ниже. При этом, по информации Арбитражного суда Новосибирской области, Пронюшкину в указанный период принадлежали 100 % уставного капитана «Сибстройсервиса», что делало его единственным участником с полным контролем над всей деятельностью компании. 29 июня должно было состояться заседание об оспаривании этого решения, однако его перенесли на 13 июля. По словам участников дела, вопрос этот принципиально важный: ответственность должны понести все причастные без исключения.

Битва за здание на Станционной

Особняком в «деле Пронюшкиных-Векличей» стоит еще один заслуживающий пристального внимания эпизод, связанный со зданием площадью 4 419 квадратных метров на улице Станционная в Новосибирске, оформленным на компанию «Левый Берег», где в составе бывших учредителей числятся уже знакомые нам лица: Анатолий Пронюшкин, Полина Веклич (Пронюшкина), Сергей Веклич и Андрей Веклич. По версии конкурсного управляющего Екатерины Размановой, движение денежных средств указывает на то, что «Сибстройсервис» фактически построил здание для себя, а потом передал право собственности «Левому Берегу», чтобы актив не попал в конкурсную массу.

- Компания «Сибстройсервис» построила указанное здание за счет собственных средств, - уточнила в разговоре с «Комсомольской правдой» Екатерина Разманова. - А после этого посредством цепочки сделок вывела из конкурсной массы, поскольку руководившая проектом семья Векличей понимала, что уже имеется и нарастает кредиторская задолженность. Таким образом, ликвидный актив был выведен из-под подозрений и возможности направления на расчет с кредиторами.

По словам Екатерины Размановой, надежда на то, что здание будет отвоевано, есть – пока что рассмотрение дела идет в штатном порядке, на основании тех дат, которые определяет суд. Следующее заседание пройдет 15 июля.

- Мы надеемся, что суд услышит позицию и конкурсного управляющего, и кредиторов, и уполномоченного органа, для которой представлены достаточные доказательства, - констатировала собеседница издания. – Поскольку налоговая задолженность на две компании на данный момент составляет более 187 миллионов рублей – соответственно, на эту сумму несет убытки бюджет страны.

Екатерина Разманова не стала прогнозировать, какое решение примет суд, но выразила надежду на то, что предоставленных доказательств окажется достаточно для того, чтобы актив вернулся в конкурсную массу. Это даст возможность рассчитаться с кредиторами, прежде всего, с бюджетом страны.

Всю эту историю, а также деятельность Пронюшкиных-Векличей, журналисты метко окрестили «экономическими метастазами». Происходящее и впрямь может быть похоже на развитие тяжелой болезни: компания-«клон», которую подозревают в систематических финансовых махинациях, бралась за государственные контракты на строительство важных и нужных социальных учреждений и также систематически их срывала - в том числе, как гласят материалы уголовного дела, возбужденного в отношении Сергея Веклича, вероятно, не чураясь мошеннических схем. Итог - колоссальные долги и потенциальный тюремный срок для одного из главных действующих лиц. Чем завершится эта история, на данный момент не известно – но мы будем внимательно за ней следить.