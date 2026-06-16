Тюменский детсад оштрафовали на 35 тысяч рублей за побег ребенка к ТЦ. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ЧП, произошедшем весной 2026 года и вызвавшим широкий общественный резонанс в Тюмени, прокуратура начала проверку. Поводом для надзорных мероприятий послужил случай самостоятельного ухода трехлетней девочки из частного детского сада «Алфавит».

Ребенок покинул дошкольное учреждение без сопровождения взрослых. Малышка ушла в ТЦ «Остров» одна. Ее поймала девушка и вызвала полицию.

Расстояние от места происшествия до торгового центра составляет около 700 метров. Девочка одна преодолела этот путь, включая переход через оживленную проезжую часть по надземному переходу. Бегущего ребенка заметили бдительные прохожие, которые начали распространять информацию о потерявшемся малыше в районных чатах.

По результатам проверки, как сообщили в областной прокуратуре, были выявлены многочисленные нарушения законодательства при оказании услуг по присмотру за малолетними, а также факты ненадлежащего исполнения служебных обязанностей персоналом учреждения.

В официальном комментарии ведомства разъясняется суть нарушений:

«Девочка самостоятельно ушла с территории детской площадки у дома № 56 по улице Федюнинского в Тюмени в сторону надземного пешеходного перехода, расположенного в непосредственной близости от оживленной проезжей части. Это создало реальную угрозу ее жизни и здоровью», — заявили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Вследствие сложившейся ситуации юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Правоохранительными органами заведены дела по статьям 6.7 и 14.43 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов». Сумма штрафа составила 35 тысяч рублей. Кроме того, материалы прокурорской проверки послужили основанием для заведения уголовного дела.

«...по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ», — подытожили специалисты.

Как стало известно «КП– Тюмень», в детсад «Алфавит» не первый раз наведывается проверка. В прошлом году в дошкольное учреждение выезжали специалисты департамента образования и науки Тюменской области из-за жалобы от родителей воспитанника частного детского сада. По словам матери пострадавшего ребенка, одна из воспитательниц «допустила некорректные действия в отношении дочери заявителя». Проверка подтвердила данные нарушения. Руководителю учреждения было объявлено предостережение.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в городе. Например, в Тюмени 8 июня пользователи в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали тревожные кадры: на них маленький ребенок в одном памперсе бегал по дороге. Около 17:30 в районе гостиницы «Лайнер» на подъезде к аэропорту Рощино случайные прохожие и водители заметили раздетого ребенка. Прокуратура Тюменской области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Подробности – в нашем материале.

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