За сбор грибов и ягод в тюменских лесах можно получить штраф до 400 тысяч рублей. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Отправляетесь в лес за грибами — с корзинкой, термосом и давней надеждой запастись на зиму белыми, рыжиками и маслятами. Всё как у людей: идёте за тишиной и разговором с природой. Но что, если за эту самую тишину можно получить не только похвалу от родственников, но и штраф или даже реальный срок?

Да, звучит как сценарий абсурдной комедии, но это суровая реальность законодательства. Разбираемся, когда прогулка с корзиной оборачивается походом в суд.

Нельзя в лес: в Тюменской области действует противопожарный режим

В Тюменской области запрет на посещение лесов продлили до 28 июня в рамках особого противопожарного режима. Об этом сообщил губернатор региона, отметив, что данная мера является вынужденной из-за большого количества возгораний: с начала весны в области произошло 54 лесных и 253 ландшафтных пожара.

Параллельно в регионе уже несколько недель идут проливные дожди. Погодная обстановка благоволит удачному грибному сезону. Любители тихой охоты уже заметили в тюменских лесах первые лисички, белые грибы, опята, а также в регионе идет сезон земляники.

Фото: группа Грибники Тюменской области, ВК.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области рассказали, когда в регионе отменят противопожарный режим.

Фото: группа Грибники Тюменской области, ВК.

«Многие жители региона сейчас задают похожие вопросы, особенно в период созревания ягод. Запрет действует для всех без исключения граждан и связан исключительно с пожароопасной обстановкой. К сожалению, даже в дождливые дни риск возникновения природных пожаров полностью не исчезает. Кроме того, при принятии решения учитывается не только текущая погода, но и общий прогноз пожарной опасности на территории региона. Главная цель ограничений — защитить леса, населённые пункты и имущество жителей от возможных пожаров. Мера носит временный характер и будет отменена после стабилизации обстановки. Понимаем, что для многих сбор ягод и грибов — важная сезонная возможность и дополнительный источник продуктов для семьи. Надеемся на ваше понимание и благодарим за ответственное отношение к требованиям безопасности», - говорят представители правительства Тюменской области.

Собрал корзину — потерял свободу: как прогулка за грибами может обернуться штрафом

Фото: группа Грибники Тюменской области, ВК.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Только с начала действия особого режима правоохранительные органы выявили более 170 нарушителей.

Наказания самые разные: суммы варьируются от 10 до 400 тысяч рублей. Например, физические лица за поход в лес заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные – от 30 до 60 тысяч; юрлица – от 400 до 800 тысяч рублей.

В случае наступления более тяжких последствий наступает уголовная ответственность.

На основании постановления правительства Тюменской области от 01.07.2022 № 448-п «Об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении ландшафтных (природных) пожаров в Тюменской области, и (или) за содействие задержанию указанных лиц правоохранительными органами».

Неравнодушным людям, сообщившим в правоохранительные органы или в Главное управление МЧС России по Тюменской области достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении ландшафтных пожаров, выплачивается денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. А если он помог задержать поджигателя, вознаграждение увеличивается до 50 тысяч рублей.

Напомним, особый противопожарный режим был введён в Тюменской области 28 апреля 2026 года. Он предусматривает полный запрет на посещение лесов, а также нахождение в них граждан. Кроме того, запрещено сжигать сухую траву и мусор, разводить костры, проводить любые пожароопасные работы и использовать пиротехнические изделия.

Ранее мы рассказывали о том, когда в Тюменской области прекратятся дожди. Судя по долгосрочному прогнозу синоптиков, весь июнь и даже часть июля в регионе будут идти осадки разной интенсивности. Небольшая «передышка» ожидается в Тюмени 20 и 21 июня. Кроме этих дней в городе и области прогнозируются дожди, местами грозы и туман. Череда осадков ожидается в регионе параллельно с 30-градусной жарой.

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