Дилер коммерческого транспорта «Альянс Тракс» запустил собственную партнёрку с моментальными выплатами за клиентов

Фото Альянс Тракс.

Компания «Альянс Тракс», официальный дилер коммерческого транспорта, объявила о запуске новой партнёрской программы для агентов, консультантов и всех, кто готов зарабатывать на привлечении клиентов. Новая модель объединяет элементы агентской и реферальной систем с прозрачной финансовой логикой и расширенной цифровой поддержкой.

По условиям программы, каждый партнёр получает вознаграждение от суммы сделки, но не менее 100 000 рублей за реализованный автомобиль. Выплата осуществляется в день внесения клиентом аванса – это одно из ключевых отличий модели от традиционных агентских схем, где расчёты могут затягиваться на недели.

Программа также включает пожизненное реферальное вознаграждение: партнёры получают процент от всех будущих выплат агентов, которых они лично пригласили. Дополнительно 10% от агентских начислений направляются на благотворительные цели – за счёт компании, без уменьшения дохода партнёра.

В ближайшее время «Альянс Тракс» планирует масштабировать проект за счёт системы дистанционного обучения, цифровых инструментов учёта сделок и расширения регионального охвата. Участвовать в программе может любой желающий – требования к опыту и профессиональному образованию отсутствуют.

Фото: Единорогов Семён Александрович.

– Мы создали модель, где успех зависит только от активности партнёра. Без барьеров на входе, с понятными условиями и честными выплатами. Наша цель – не просто продажи, а построение сильного, горизонтального бизнес-сообщества, – прокомментировал генеральный директор компании Алексей Иванов.

На выставке COMVEX компания представила главный приз для лучшего агента 2025 года – электромобиль ZEEKR 001 с мощностью 789 л.с. Он будет вручён участнику, заключившему наибольшее число сделок по итогам года.

О компании

Компания «Альянс Тракс» ведёт деятельность с 2014 года. В портфеле – более 5 000 реализованных автомобилей, 100 000 выполненных ремонтов и 6 млрд рублей торговой выручки по итогам 2024 года. В сеть входят четыре торгово-сервисных центра в Московской области, штат компании – 175 человек.

Партнёрская программа: http://www.alliance.promo

Сайт компании: http://www.alliance-trucks.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Тракс»

ИНН: 5047155538

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