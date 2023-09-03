12 человек, включая шестерых детей, пострадали в ДТП в Тюмени на Авторемонтной

Авария на Авторемонтной в Тюмени Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Страшная авария произошла сегодня ночью, 3 сентября, в Тюмени в районе пересечения с ул. Авторемонтной. Пострадавших – сразу 12 человек, включая шестерых детей.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, на месте ДТП столкнулись автомобили «Тойота» и «Опель». По предварительным данным, водитель «Тойоты» не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги. В момент аварии в легковушке ехала многодетная семья с четырьмя дочерьми: 4, 12 лет и 7-летними двойняшками. Трое из них были пристегнуты ремнями безопасности, младшая дочь ехала в детском кресле. Дети и родители получили легкие травмы.

В числе пострадавших - шестеро детей Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В «Опеле» раны получили четверо взрослых и двое мальчиков 9 и 6 лет. Младший ехал в детском кресле, старший был пристегнут ремнем безопасности.

В числе пострадавших - шестеро детей Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

К счастью, никто не из пострадавших не госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.