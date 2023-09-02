В Тобольске состоялся гастрономический фестиваль Уха-Царица

Согревала в этот праздничный день не только погода и еда, но и любовь, и танцы! Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Сегодня в Тобольске на Базарной площади с размахом прошел самый настоящий гастрономический праздник! Юбилейная Уха-Царица собрала сотни тоболяков и гостей города. На территории мероприятия работали интерактивные площадки, проводились мастер-классы, выступали артисты, и, конечно, варилась уха!

Царила атмосфера праздника и танцев! Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Команды готовили уху на любой, как говорится, вкус и цвет. Разные виды рыбы, грибы, а еще была нефть. Вот только шеф-повар так и не раскрыл секрет, что же за это необычный ингредиент и из чего он, все же, состоит. Лишь улыбнулся и добавил, что такое точно придется всем по вкусу.

Участие в столь масштабном событии принял и глава города Максим Афанасьев. Он мастерски нарезал рыбу, шинковал лук, а еще всем пообещал самую вкусную уху!

Впрочем, уха и правда была наваристой, ароматной, насыщенной, потому и разлетелась, как «горячие пирожки».

Глава города Максим Афанасьев обещал самую вкусную уху и сдержал свое слово! Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Другие участники были не менее сильными. Они удивляли не только вкусом, но и подачей. Была даже уха в съедобных стаканчиках.

Для вкусной ухи важна качественная рыба! Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

– Невероятный фестиваль. Столько ухи не ели никогда в жизни! Глаза разбегались. Хотелось попробовать всего!, – делятся впечатлениями тоболяки.

Помимо этого, на фестиваль приехали гости из города Ялуторовска. Они были асы не по готовке ухи, а по выпеканию огромных блинов. Теща Лара со своей командой проводила мастер-классы и даже учила печь любого желающего те самые легендарные метровые «блинчики».

Примерить на себе роль «блинопёков» решили сотрудники департамента по культуре и туризму администрации города Тобольска.

Чтобы приготовить идеальный блин нужен не только рецепт, но и сноровка. Все-таки это не блинчик, а целый метровый блин! Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Вооружившись необходимыми приборами, заручившись поддержкой команды и тоболяков, они мастерски справились с задачей, приготовили вкусный блин, а еще получили массу незабываемых эмоций и громких оваций.

- Праздник, который всем нам был необходим! Он вдохнул жизнь в предстоящую долгую осень и подарил вдохновение!, - говорили в завершении мероприятия горожане.