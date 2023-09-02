Жители Тюменской области прошли обучение по социокультурному проектированию

Во время обсуждений. Фото: https://vk.com/moyaterritoriya72

100 участников прошли курс лекций, посетили игровой тренинг и коммуникационную сессию, презентовали свои проекты и получили обратную связь от экспертов. Лидеры в сфере культуры Тюменской области в течение двух дней участвовали в акселераторе, где федеральные и региональные эксперты рассказывали про основы социального проектирования в области культуры и лучшие социокультурные практики.

Представители Президентского фонда культурных инициатив презентовали курс тематических лекций, а лидеры Лаборатории мышления, коммуникации и смыслов провели коммуникационную сессию «Проблема НЕ ПРОБЛЕМА». Кроме того, жители области поучаствовали в игровом тренинге «Разработка проектной идеи» и в деловой игре-практике «Как превратить идею для проекта в проектную идею».

После двухдневного акселератора на площадках мультицентров «Моя территория» в Тюмени, Ишиме и Тобольске состоялись три питчинга, где участники презентовали свои идеи и проекты экспертному совету и получили обратную связь по доработке инициатив. Экспертами выступили представители сферы культуры и органов власти, СМИ и бизнеса, общественные деятели.

— Мы с командами мультицентров в трех городах активно работаем с инициативной молодежью области. В нашей деятельности мы используем эффективные форматы подготовки заявок для участия в различных грантовых конкурсах. С помощью таких образовательных мероприятий как «Акселератор «Культура72. Перезагрузка» тюменцы научатся разрабатывать инициативы и смогут успешно реализовать свои проекты, — рассказала Ирина Мустыгина, руководитель бренда «Моя территория».