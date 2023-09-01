В Тобольске первоклашки успели подраться и посмеяться на торжественной линейке

"И куда меня привели..родители эти?". Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Первое сентября – волнительный день для каждого родителя. Особенно для тех, у кого ребенок только-только вступает на порог школьной жизни. Сончас, полдники и игры в садиках уходят в прошлое, вместо любимых игрушек приходится надевать тяжеленный рюкзак и грызть гранит науки. Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» побывала на торжественной линейке в школе № 7 города Тобольска.

Уже при взгляде на людей у крыльца учебного заведения стало понятно, что родители переживают. Поправляют галстучки да бантики своему чаду. Просят внимательно слушать взрослых и не баловаться. А дети, по-моему, еще не особо осознают, где оказались и что их ждет в будущем.

"Это что, сюда теперь каждый день ходить?" Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

– Сквозь смех и слезы собирались утром на линейку. Никак не могла засунуть сына в классические брюки! Вышли во двор, пока поправляла себе шнурки на обуви и волосы, он уже успел залезть в песочницу. Пришли в слезах. Ругались, отмывались, вели воспитательные беседы! – говорит мама первоклассника.

Впрочем, шебутными были практически все ребята. Пока ждали начала торжественной части, некоторые успели и подраться, и поплакать, и посмеяться, а еще найти себе друзей и проверить на прочность нервы будущих педагогов.

"Не тыкай мне в нос!" Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

– У меня сегодня сын спросил: «За что ты меня так не любишь?». Я удивилась. Говорю: «С чего ты сделал такой вывод?», а он мне: «Ты заставляешь меня идти в школу!», – смеется мама школьника.

А еще в этой школе есть особенный класс – хоккейный. Целая команда мальчишек, которые отлично владеют клюшкой, легко забивают шайбу, а вот решать математические упражнения, писать каллиграфическим почерком еще предстоит научиться.

"Сейчас бы спать, а не это все"

– Не знаю, как будет справляться учитель. Переживаю за нее! Это же целый класс маленьких хулиганов. Активные, непоседливые, разговорчивые. Непросто нам всем будет, – делится папа одного из учеников.

Малышей и старшеклассников поздравили гости, а также директор школы. Выступили творческие коллективы. А после все отправились в классы для обсуждения организационных и учебных моментов.