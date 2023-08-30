Тюменцы почувствовали недомогание после посещения загородного клуба

Фото: группа «Банкеты, праздники, коттеджи в Адмирал.Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

Несколько десятков тюменцев получили пищевое отравление в загородном клубе «Адмирал». Каждый из пострадавших, как утверждают, были гостями мероприятий (банкетов и праздников), которые проходили в первой половине августа 2023 года. Однако на следующий день гости клуба чувствовали недомогание: рвоту, диарею, поднялась температура.

– 11 августа у нас проходила свадьба. В целом изначально все прошло замечательно… За исключением последующих дней. Наутро после свадьбы у двоих из гостей поднялась температура, появилась рвота и прочие сопутствующие симптомы. Затем по цепной реакции те же симптомы появились и у других гостей, у кого-то в легкой форме. Заявление в Роспотребнадзор подано, в том числе и обращения через медицинские учреждения, в которые обращались некоторые гости, – рассказала жительница Тюмени Дарья Воробьева.

Другие гости пострадали на корпоративе 18 августа 2023 года. Тюменец по имени Евгений за праздник ел только рыбу, а на третий день почувствовал недомогание, включая рвоту и жар. Сотрудники Управления Роспотребнадзора Тюменской области проводят проверку по факту жалоб. Санитарным врачам поступило пять экстренных обращений, связанных с признаками ухудшения состояния здоровья после посещения мероприятий в загородном клубе «Адмирал». Согласно открытым данным интернет-карт, сейчас клуб на берегу озера Андреевское «временно не работает».

В «Адмирале» пообещали прокомментировать инцидент, произошедший с их гостями. Комментарий ожидается. Также редакция «КП» направила запрос в пресс-службу областной прокуратуры. На момент публикации материала ответ не получен. Комментарий ожидается.

Ранее «КП» писала о другой истории с отравлением. Она произошла на базе отдыха «Источник тюменский», более известной как «Яр». Там произошел выброс хлора – отравились 13 детей. Троим из них понадобилась госпитализация. Возбуждено уголовное дело, на контроль его взял генерал Бастрыкин.