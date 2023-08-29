В последний день лета тюменцы смогут наблюдать голубую луну

Местный астроном рассказал, что это значит и когда явление случится. Фото: Татьяна Коркина

В конце лета тюменцы смогут наблюдать в небе голубую луну. Правда, астрономы уверяют, что во время этого явления спутник Земли вовсе не окрашивается в другой цвет.

– Голубая луна – это второе полнолуние за месяц. Обычно такое полнолуние случается один раз, но иногда бывает два. Это и называется голубой луной. Так вот, именно с 30 на 31 августа, и произойдет два полнолуния, – рассказал тюменский астроном-любитель Виталий Угренинов.

Это особенное и редкое событие завершит лето 2023 года. Обычно в году происходит 12 полных лун, но примерно раз в 2,5 – 3 года случается лишнее полнолуние. Таким образом, их становится 13. Самое яркое в 2023 году голубое полнолуние наступит в ночь с 30 на 31 августа 2023 года в 4.35 по московскому времени. Тюменцы смогут полюбоваться полнолунием в районе трех часов ночи.

Астрономы утверждают, что два полнолуния в месяце бывает не так часто и не каждый год. Второе полнолуние в месяце по-английски называют Blue Moon – голубая Луна. Но это никак не связано с цветом нашего спутника. Необычное название связано с выражением Once in a Blue Moon – «однажды под голубой Луной».

Приблизится к Земле спутник в 19 часов вечера в среду, 30 августа, а фазу полнолуния примет в 4 часа на следующий день, 31 августа. В следующий раз е нашей планете так близко Луна приблизится лишь в 2037 году.

– В этот же день нас ожидает суперлуние, когда Луна подходит максимально близко к Земле. В этот раз расстояние составит 362 тысячи километров, – заявляют тюменские ученые.

Астрономы считают, что наблюдатели в период голубого суперлуния увидят полную и максимально яркую Луну. Специальные приборы для этого им не нужны. Важно только выбрать место. Для наблюдения за необычным явлением оживленный мегаполис не подойдет – в городах слишком яркое искусственное освещение. Тюменские астрономы советуют выезжать за город.