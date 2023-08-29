Полуголый мужчина осквернил Вечный огонь у набережной в Тюмени

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Нашел место! Именно так можно сказать про жителя Тюмени, который решил сесть голой ягодицей на Вечный огонь у набережной. Заснять «перфоманс» удалось очевидцам происходящего. Фотографиями вопиющего поведения человека поделились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

– Вчера у Вечного огня на набережной в 22.12 заметили это, мужчина со спущенными штанами сел у огня, » написали возмущенные пользователи соцсетей.

К слову, снимки вызвали бурю негодования у пользователей интернета и у жителей ближайших домов, где и произошел инцидент. Люди задаются вопросами, зачем мужчина это сделал. Одна из версий – он был пьян. Рядом с ним стоял его товарищ, который, судя по всему, полностью поддерживал случившееся.

– Ничего святого у людей. А Вечный огонь раньше всегда был один, и уточнения не надо было, где он, – поддерживают автора фотографии комментаторы.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Некоторые тюменцы также были возмущены поведением очевидцев, которые ничего не сделали, а продолжили снимать происходящее. Якобы прохожие должны были подойти к нарушителям и пресечь такое поведение у священного мемориала.

В УМВД по Тюменской области рассказали, что уже проверяют фотографии, разлетевшиеся в социальных сетях. После этого случившемуся дадут правовую оценку.

– В ходе мониторинга в интернете была выявлена публикация о совершении противоправных действий у мемориала в Тюмени. Сообщений в полицию по инциденту не поступало. Сотрудники проводят проверку, будет установлена личность мужчины. После будет принято решение в установленном законом порядке, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Если вину тюменца докажут, то ему может грозить штраф до 3 миллионов рублей, обязательные или принудительные работы, лишение свободы от одного до трех лет за вандализм в отношении культурных объектов, к которым относятся воинские захоронения, памятники и стелы.

Аналогичный инцидент произошел в Тюмени 27 мая 2023 года. Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала, что мужчина демонстративно сжег две иконы возле мусорных баков. Его разыскивает полиция.

А еще раньше в Тюмени в сквере Победы пятеро парней осквернили стелу в форме звезды. Забравшись на конструкцию, они сорвали буквы, что исказило смысл слов. В одном из городских пабликов появилось видео, снятое тюменцем. Ролик подписан так: «Самые настоящие фашисты оскверняют сквер Победы».