От магазина под домом до вида за окном: 6 факторов, которые могут повлиять на стоимость жилья в Нижневартовске

Нижневартовск, Омская улица. Фото: Домклик

Удивительная история произошла в июле с квартирами в домах десятых микрорайонов возле Комсомольского озера. Стоимость жилья, выставленного на продажу, внезапно выросла примерно на 20%. Как выяснилось, местные жители решили, что построенный неподалеку новый торговый центр вполне подходит под определение «улучшение условий жизни в районе». А значит, и квартиры здесь должны подорожать.

По словам риелторов, для нашего города это нормальное явление. Развитая инфраструктура – один из важных факторов в оценке жилья. Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера разбираемся, что еще может повлиять на стоимость квартиры – как в плюс, так и в минус.

– Если вы покупаете недвижимость, умение отличить рыночную цену от завышенной станет аргументом во время переговоров с продавцом и поможет не переплатить за то, что не стоит таких денег, – говорят эксперты Домклик. – А еще позволит определиться, на чем вы готовы сэкономить, а на чем – нет.

Нижневартовск, Ханты-Мансийская улица. Фото: Домклик

Инфраструктура

Это не только торговые центры, магазины, но и школы, детские сады, поликлиники, в которые не надо ехать на другой конец города. В идеале все они должны быть либо прямо на территории ЖК, либо в шаговой доступности. Это же касается благоустройства территорий: наличия мест для занятий спортом, детских площадок, парковок, состояния дорог и придомовых зон. Например, даже в старых микрорайонах Нижневартовска, где провели реконструкцию дворов, квартиры стали стоить дороже. Хотите поселиться в комфортном и ухоженном месте – будьте готовы платить не только за сами «квадраты», но и за прилегающие удобства. В конце концов, от них в немалой степени зависит качество вашей будущей жизни в новом доме.

Фото: Shutterstock

Уровень жизни

Нижневартовск входит в пятерку самых комфортных городов России по уровню качества жизни. Это результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ. Эксперты оценивали уровень дохода и занятость населения, состояние экологии, качество высшего и среднего образования, медицину, уровень конфликтности и деструктивного поведения жителей, работу ЖКХ и дорожных служб. Обошли наш город только Москва, Сочи, Грозный и Санкт-Петербург.

Как это связано с ценами? Напрямую: чем лучше живется в том или ином городе, тем быстрее в нем растет стоимость квартир: и приток иногородних в таких местах больше, и у своих, как считается, хватает средств на улучшение жилищных условий. В городах с высоким уровнем жизни активно развивается бизнес, растет инфраструктура и, как следствие, дорожает жилье. Сейчас, по данным Домклик, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Нижневартовска – 81 000 рублей. Немало, но тем не менее почти в 1,5 раза дешевле, чем в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Фото: Shutterstock

Этаж

Обычно квартиры «у земли» и под крышей можно купить дешевле. Но у нас это не всегда так. В Нижневартовске квартиры на полноценных первых этажах есть, но их всё меньше. Как правило, их выкупают и переводят в коммерческую недвижимость. В новостройках же здесь изначально располагаются помещения магазинов, салонов красоты и так далее. А верхние этажи всё чаще становятся элитными пентхаусами.

Тем не менее если это старый дом, то самыми дорогими будут квартиры начиная с четвертого и до седьмого этажа, а самыми дешевыми – на первом и на последнем.

Планировка

Стоимость жилья во многом зависит от того, насколько удачно спланирована (или перепланирована квартира). В цене квартиру поднимает кухня, в которой больше 8 «квадратов», изолированные комнаты квадратной формы, окна, которые выходят на разные стороны, коридор с минимумом закоулков (а еще лучше – отсутствие коридора), наличие балкона или лоджии и, конечно же, панорамный вид из окон, например, на Обь или улицу Ленина. При этом смежные комнаты, маленькая кухня, совмещенный санузел, вытянутые комнаты, наоборот, снижают стоимость.

Нижневартовск, улица Льва Толстого. Фото: Домклик

Район

Среди самых дорогих, конечно, Прибрежные, Центральный. Стоимость квадратного метра здесь может превышать 140 тысяч рублей.

Популярностью пользуется микрорайон № 2, который считают одним из самых зеленых в городе, микрорайон № 8а – оптимальный по соотношению цены и качества, а также микрорайон № 9а.

Кстати, по данным сервиса Домклик, одна из самых дорогих квартир в Нижневартовске (исходя из стоимости в объявлении) находится на Омской улице, в микрорайоне № 9б. Четыре комнаты продают за 20 миллионов рублей. Цена за «квадрат» здесь и сама по себе довольно высокая, плюс площадь квартиры более 200 квадратных метров.

Нижневартовск, Омская улица. Фото: Домклик

Кстати, тем, кто присматривается именно к большим (а значит, более дорогим) квартирам стоит знать, что в августе 2023 года Сбер увеличил максимальную сумму кредита по льготным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека», в Нижневартовске по ним теперь можно взять до 7,5 миллиона рублей.

Самые дешевые квартиры – это, конечно, малосемейки и студии. Таких много, например, во 2-м микрорайоне, на проспекте Победы.

Ключевая ставка Центробанка

Конечно, в теории она не влияет на то, 6 или 7 миллионов будет стоить ваша квартира. Но на практике оказывается, что любое резкое повышение ставок вызывает ажиотаж и повышенный спрос. От этого чаще всего растут и сами цены.

Кроме того, увеличиваются расходы покупателей на ипотеку, ведь банкам, которые получили от Центробанка ссуду под 12% ( а именно такая теперь ключевая ставка), невыгодно выдавать кредиты под более низкий процент, поэтому рост ключевой ставки автоматически подразумевает удорожание всех займов, включая ипотеку.

Вот и получается, что теперь базовая ипотека выдается в среднем под 14%. Даже Сбер, который держал ставки до последнего, вынужден был с 22 августа поднять их по базовым программам сразу на 2 процентных пункта: минимальная ставка на новостройки теперь 13,4%, а на вторичное жилье – 13,7%.

Однако есть одно приятное «но»: условия льготной ипотеки не изменились, ставки здесь примерно в два раза меньше базовых. Более того, если вы читаете эту статью до 31 августа 2023 года, у вас еще есть шанс оформить «Господдержку» или «Семейную ипотеку» от Сбера по сниженным летним ставкам. Подробнее об этом читайте здесь.

Ну и, конечно, тем, кто планировал брать «вторичку», теперь стоит присмотреться и к новостройкам, и не откладывая. Как показывает опыт последних лет, они склонны дорожать при любых изменениях на рынке.

Если же все-таки важно купить готовую квартиру, то снизить если уж не стоимость самой недвижимости, так хотя бы «цену» ипотеки, позволит сервис «Своя ставка» от Домклик. Суть в том, что вы делаете единовременный платеж при оформлении кредита: чем он выше, тем ниже будет процентная ставка. По льготным программам ее можно снизить на 2%, по базовым – до 5%. Посчитать, насколько это вам выгодно, можно сразу же в ипотечном калькуляторе Сбера.

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