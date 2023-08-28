Жителям Тюмени назвали срок начала отопительного сезона в 2023 году

Тюменцы просят немедленно дать отопление. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени за последнюю неделю похолодало сразу на 10 – 15 градусов. Среднесуточная температура воздуха в областном центре составляет +16…+17 градусов Цельсия. Особенно похолодание ощущается ночью, в темное время суток столбики термометров опускаются даже до минусовых значений. В связи с этим у некоторых горожан вновь появились вопросы о включении отопления в квартирах: когда же батареи снова нагреются?

– Когда уже дадут отопление, холодище дома и на улице. Дайте отопление, – заявляют горожане в соцсетях.

В комментариях пользователи сомневаются, действительно ли стоит сейчас включать отопление. Многие тюменцы считают начало отопительного сезона в августе преждевременным. В Государственной жилищной инспекции редакции «КП» сообщили, что начало и конец отопительного периода для централизованных систем отопления устанавливается решением органов местного самоуправления.

– В соответствии с нормативом, запуск тепла происходит, если в течение 5 календарных дней среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов Цельсия. При автономной системе отопления условия определения даты начала и окончания отопительного периода и установление указанных дат осуществляются собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно и согласуются с исполнителем услуги, – пояснили в пресс-службе Госжилинспекции Тюменской области.

Как правило, отопительный сезон в Тюмени начинается во второй половине сентября. Сначала к теплоснабжению подключают социальные объекты, затем – жилые дома, потом – всех остальных потребителей. Вчера в Тюмени завершился заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Последний, седьмой этап продлился с 14 по 27 августа. После его завершения город будет полностью готов к отопительному сезону. Последний этап – один из самых масштабных по площади территорий.

В период шестого этапа было проверено более 49 километров тепловых сетей. Всего подготовлено 516 километров тепловых сетей из 687,4 километра. По итогам шести этапов в процентном соотношении было проверено 75% объектов.

Отметим, что в прошлом году отопительный сезон в Тюмени начался 14 сентября. Но спустя неделю в городе началось бабье лето, воздух прогрелся до +24 градусов Цельсия, и местные жители уже жаловались властям на невыносимую жару дома.

Жителям также напомнили, что если тепло дали, а батареи в квартире остаются холодными, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую компанию.