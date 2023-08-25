К Уралу приближается осень: в Тюмени и области ночью ударят сильные заморозки

Тюменская область сейчас находится на периферии мощного антициклона. Фото: Виктория Гаврик

К Уралу близится осень, а с ней и похолодание. На этой неделе на Тюменскую область надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет с собой минусовые температуры, сообщают синоптики.

Погода в Тюменской области сродни летнему апокалипсису. Ночью с 25 на 26 августа в областном центре и области прогнозируются сильные заморозки – от минус двух до минус трех градусов. В связи с погодными условиями МЧС ввел оранжевый уровень опасности.

Дневная температура в Тюменской области на минувшей недели составляет +14…+18 градусов. Фото: Виктория Гаврик

– Тюменская область сейчас находится на периферии мощного антициклона. Преобладают холодные воздушные массы. С одной стороны, малооблачно и сильнейшие осадки. Ночью хорошо видно звезды и Луну. С другой – низкие температуры. На Урале прогнозируются заморозки. Подобная погода в это время – большая редкость для этих регионов. Заморозки пришли на Урал рано, – рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптиков, предстоящей ночью ожидаются заморозки в Тверской, Костромской, Ярославской и Архангельской областях, а также в Башкирии. На Урале отрицательные температуры возможны в Челябинской и Тюменской областях. Минувшей ночью отрицательные температуры 25 августа были зарегистрированы в трех регионах Урала: Тюменской и Челябинской областях, а также в Мурманской. Температура наблюдалась в пределах -1…-2,4 градуса.

Дневная температура в Тюменской области на минувшей недели составляла +14…+18 градусов в сочетании с ночными заморозками. Такое явление в августе бывает раз в 10 – 13 лет, объясняют синоптики. Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус отмечает, что сейчас на Урале осуществляется заток полярный воздушных масс. Погода опережает свое климатическое развитие. Практически во всех наиболее населенных территориях – это Ямало-Ненецкий автономный округ, юг Свердловской области, Челябинская, Курганская, юг Тюмени – холодно.

Ночью и в Челябинской, и в Свердловской областях, и на юге Тюмени прогнозируются заморозки. Фото: Виктория Гаврик

– Ночью и в Челябинской, и в Свердловской областях, и на юге Тюмени прогнозируются заморозки. Причин несколько. Во-первых, ночные температуры падают до минуса. Во-вторых, дневные температуры тоже невысокие, в диапазоне +15…+17 градусов, прохладно. Если более широкие диапазоны брать, то это +14…+18 градусов. Такая погода продержится на Урале до конца недели, – заявил Михаил Леус в беседе с «КП».

В центре европейской России погода в оставшиеся дни августа вполне летняя. Днем в пределах +18…+22 градусов, ночью – до +5 градусов. О заморозках накануне предупреждали и в Главном управлении МЧС России по Тюменской области. Спасатели, в свою очередь, рекомендуют тюменским садоводам защитить сельскохозяйственные культуры полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Пешеходам и водителям советуют быть предельно внимательными на дорогах.

Погода минувшим летом одновременно радовала и огорчала тюменцев. Фото: Виктория Гаврик

Аномальное лето заканчивается морозами и проливными дождями

Погода минувшим летом одновременно радовала и огорчала тюменцев. Май оказался страшным месяцем: пожары, засуха и жаркая погода. За 30 дней в регионе выпало минимальное количество осадков, зато погода сопровождалась сильными ветрами и палящим солнцем. Пожары полыхали на всей территории Тюменской области, некоторые оказались весьма разрушительными.

Весь месяц в регионе шли умеренные дожди, а столбики термометров не поднимались выше +28 градусов. Фото: Виктория Гаврик

Июнь в регионе начался с новых температурных рекордов. Тюмень побила 84-летний температурный рекорд и попала в рейтинг самых аномально теплых мест России. 3 июня 2023 года воздух в областой столице прогрелся до +38 градусов. И, стоит отметить, это оказался абсолютный рекорд с 1939 года. Кроме того, был обновлен и абсолютный максимум первого летнего месяца – ранее самым жарким днем считалось 30 июня 2021 года, тогда термометры показывали +36 градусов.

Однако на этом аномалии не закончились. Синоптики сообщили, что в июле 2023 года погода в Тюменской области трижды установила новый температурный рекорд. Исторический максимум температуры воздуха в областной столице в начале месяца был перекрыт трижды – 10, 11 и 12 июля. Столбики термометров достигли отметки +38 градусов. Примечательно, что предыдущий рекорд составил +31 градус и был зафиксирован больше 30 лет назад.

К счастью, в августе жара в Тюменской области ослабла. Весь месяц в регионе шли умеренные дожди, а столбики термометров не поднимались выше отметки +28 градусов. Средняя температура воздуха в последний месяц лета составила +17…+19 градусов, но все же это на 2 – 3 градуса выше средней климатической нормы.

Отразятся ли заморозки на урожае?

Опытный садовод-любитель Татьяна Крутикова уверена, что дачникам бояться ночного похолодания не стоит.

В Тюмени, судя по информации сервиса погоды «Вентускай.ком», ночью 25 и 26 августа действительно ожидается плюсовая температура. Фото: Виктория Гаврик

– Заморозков не будет – это нереально, тем более в черте города, в округе. Может быть, по области – область большая. Думаю, не стоит будоражить народ. Мы ожидаем, что погода будет радовать, – отметила она. – Помидоры уже созрели часть, их можно собрать, а оставшиеся прикрыть пленкой или соломой, картофелю заморозки не грозят, редиска не боится, морковка тоже не боится. Надо надеяться на лучшее. Западная Сибирь считается областью рискованного земледелия, но не до такой же степени.

Добавим, что в Тюмени, судя по информации сервиса погоды «Вентускай.ком», ночью 25 и 26 августа действительно ожидается плюсовая температура.

Весь месяц в регионе шли умеренные дожди, а столбики термометров не поднимались выше +28 градусов. Фото: Виктория Гаврик

Весь месяц в регионе шли умеренные дожди, а столбики термометров не поднимались выше +28 градусов. Фото: Виктория Гаврик