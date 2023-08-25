На время или навсегда: что выгоднее – купить или снять квартиру в Сургуте

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Аренда квартир в Сургуте к осени традиционно дорожает – в среднем на 15%. Начинается новый учебный год, приезжают студенты, специалисты (как правило, в сфере нефти и газа)… В общем, рынок активизируется.

В приоритете у арендаторов однокомнатные квартиры: по данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, цены на них сейчас колеблются от 22 до 30 тысяч рублей. Есть, конечно, отдельные экземпляры за 50 и даже за 80 тысяч, но это скорее исключение, чем обыденность.

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За аренду двухкомнатной квартиры в Сургуте придется отдать в среднем 27 – 33 тысячи рублей в месяц, стоимость «трешки» начинается от 30 тысяч. Как правило, в эти суммы не входят коммунальные услуги.

Но сколько можно прожить в съемной квартире? Год, два, десять? А может быть, всю жизнь? Многие считают, что это для них выгоднее, чем покупать собственную квартиру. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

4 причины снимать квартиру

1. Вы часто переезжаете. Если это так, то вам нет смысла привязываться к одному адресу и обременять себя имуществом. Вам не принципиально, какой в квартире ремонт и насколько свежие обои.

2. Вы живете один или женаты/замужем, но пока нет детей. В таком случае вас не сильно ужаснет просьба съехать с квартиры, если она понадобится хозяевам.

3. Вы не любите и не умеете копить деньги, предпочитая жить сегодняшним днем. Ваш выбор – аренда, где не нужен крупный первоначальный взнос.

4. Нет переплат. Если вы берете ипотеку, то все равно будете платить какие-то проценты по кредиту, а при аренде деньги уходят только на сам съем.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 причины купить квартиру

1. У вас есть дети и домашние животные. Два фактора, которые резко снижают шансы снять хорошее жилье и повышают «привязанность» к нему. Людям с собаками и кошками неохотно сдают квартиры с качественным ремонтом. А для родителей с детьми (а значит, с кучей вещей и привязкой к определенному садику или школе) слово «переезд» вообще звучит как катастрофа.

2. Вы накопили не менее 10% стоимости жилья. А еще у вас есть, например, материнский капитал, который тоже можно вложить в жилье.

3. Вы твердо уверены в своем будущем. Финансово дисциплинированы, у вас есть определенные цели и вы умеете их достигать.

4. Ее можно превратить в финансовый актив. Например, сдавать и получать ежемесячную ренту или же позднее перепродать ее подороже.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А что по деньгам?

Но это всёе бытовые моменты, а теперь давайте считать. Ведь есть мнение, что снимать – дешевле.

Допустим, вы снимаете однокомнатную квартиру в идеальном мире: у вас договор на 15 лет и отличный хозяин жилья, который пообещал не выселять вас и даже не поднимать арендную плату.

За такое удовольствие вы ежемесячно платите примерно 25 тысяч рублей. Нехитрая арифметика: за 15 лет вы отдадите 4,5 миллиона рублей. Просто за то, что вы тут живете. И еще раз напомним: это идеальный мир, а в реальности за эти 15 лет арендную плату вам наверняка несколько раз поднимут. Плюс будет от 2 до 10 переездов…

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А теперь посмотрим, что в Сургуте можно купить за те же деньги. Изучим тот же Домклик – в его базе только на вторичном рынке на данный момент почти 300 вариантов однокомнатных квартир не дороже искомой суммы. А ведь есть еще и новостройки, и частные дома.

Согласны, немногие могут сразу заплатить 4,5 миллиона. Получается, надо брать ипотеку. Посчитаем, во что она нам обойдется на те же 15 лет, если оформлять ее через сервис Домклик – тем более что Сбер до конца августа снизил ставки по льготной ипотеке, а также уменьшил первоначальный взнос по ряду программ до 10%.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если покупать квартиру в новостройке

...То вам подойдет как минимум «Ипотека с господдержкой» (она не требует наличия детей), где ставка в Сбере сейчас составляет от 7,4%, а первоначальный взнос – от 15%.

Допустим, у вас накоплен самый минимум – для нашей суммы это 675 тысяч рублей. Если мы говорим об ипотеке на 15 лет, то платеж в зависимости от ставки составит от 31 до 35 тысяч. Если важно еще больше приблизить его к стоимости аренды, достаточно увеличить срок кредита, а потом, при каждой возможности, «срезать» месяцы и годы с помощью досрочных выплат.

Фото: Домклик

Минус этого варианта в том, что пока квартира строится, вам надо где-то жить. Одно дело, если вы можете временно перекантоваться, например, у родителей. И другое, если вы арендуете жилье и других вариантов нет. Это значит, что на какое-то время на ваши плечи ляжет двойная финансовая нагрузка. В таком случае, возможно, вам выгоднее будет искать квартиру на вторичном рынке, чтобы сразу туда переехать.

Конечно, здесь после летнего взлета ключевой ставки проценты выше – от 13,7% в том же Сбере. Что можно сделать в таком случае? Во-первых, если есть дополнительные накопления, можно воспользоваться услугой «Своя ставка»: внести единовременный платеж на старте ипотеки и «купить скидку» до 5%. Во-вторых, держать в голове, что после прошлого скачка ключевой ставки и процентов по ипотеке «откат» к более выгодным условиям произошел довольно быстро. И многие просто рефинансировали уже взятые кредиты.

В-третьих, помнить, что собственная квартира, в отличие от арендной, останется у вас и после окончания выплат по ипотеке. Это априори делает ее более выгодным вариантом, чем постоянные траты на съем жилья: вы просто отдаете чужому человеку 4,5 миллиона рублей, а сами остаетесь ни с чем. К тому же, о налоговом вычете для арендаторов только начинают поговаривать, а покупателям недвижимости его выдают в очень приятных объемах: до 650 тысяч рублей – это с учетом «возврата» по процентам на ипотеку. А если квартиру вы покупаете вместе с супругом / супругой, сумма может оказаться еще больше.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

СОВЕТ «КП»

Если вы хотите, чтобы стоимость ипотеки была сопоставима со стоимостью аренды, аналитики Сбера рекомендуют рассчитывать ее на большой срок с минимальным ежемесячным платежом. Так меньше риска, что вы не потянете финансовую нагрузку.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Если денег на покупку не хватает и взять ипотеку нет возможности, можно обсудить с хозяином жилья аренду с правом последующего выкупа. Это схема, при которой человек платит за аренду, живет в квартире или доме и параллельно, по договоренности, вносит «выкупные платежи». Как только полная стоимость будет выплачена, квартира перейдет в собственность нового хозяина.

Какие подводные камни есть в таком варианте и как правильно оформить договоренность – подробности можно почитать в инструкции экспертов Домклик.

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