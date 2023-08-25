На время или навсегда: что выгоднее – купить или снять квартиру в Сургуте

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Аренда квартир в Сургуте к осени традиционно дорожает – в среднем на 15%. Начинается новый учебный год, приезжают студенты, специалисты (как правило, в сфере нефти и газа)… В общем, рынок активизируется.
В приоритете у арендаторов однокомнатные квартиры: по данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, цены на них сейчас колеблются от 22 до 30 тысяч рублей. Есть, конечно, отдельные экземпляры за 50 и даже за 80 тысяч, но это скорее исключение, чем обыденность.
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За аренду двухкомнатной квартиры в Сургуте придется отдать в среднем 27 – 33 тысячи рублей в месяц, стоимость «трешки» начинается от 30 тысяч. Как правило, в эти суммы не входят коммунальные услуги.
Но сколько можно прожить в съемной квартире? Год, два, десять? А может быть, всю жизнь? Многие считают, что это для них выгоднее, чем покупать собственную квартиру. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.
1. Вы часто переезжаете. Если это так, то вам нет смысла привязываться к одному адресу и обременять себя имуществом. Вам не принципиально, какой в квартире ремонт и насколько свежие обои.
2. Вы живете один или женаты/замужем, но пока нет детей. В таком случае вас не сильно ужаснет просьба съехать с квартиры, если она понадобится хозяевам.
3. Вы не любите и не умеете копить деньги, предпочитая жить сегодняшним днем. Ваш выбор – аренда, где не нужен крупный первоначальный взнос.
4. Нет переплат. Если вы берете ипотеку, то все равно будете платить какие-то проценты по кредиту, а при аренде деньги уходят только на сам съем.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
1. У вас есть дети и домашние животные. Два фактора, которые резко снижают шансы снять хорошее жилье и повышают «привязанность» к нему. Людям с собаками и кошками неохотно сдают квартиры с качественным ремонтом. А для родителей с детьми (а значит, с кучей вещей и привязкой к определенному садику или школе) слово «переезд» вообще звучит как катастрофа.
2. Вы накопили не менее 10% стоимости жилья. А еще у вас есть, например, материнский капитал, который тоже можно вложить в жилье.
3. Вы твердо уверены в своем будущем. Финансово дисциплинированы, у вас есть определенные цели и вы умеете их достигать.
4. Ее можно превратить в финансовый актив. Например, сдавать и получать ежемесячную ренту или же позднее перепродать ее подороже.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но это всёе бытовые моменты, а теперь давайте считать. Ведь есть мнение, что снимать – дешевле.
Допустим, вы снимаете однокомнатную квартиру в идеальном мире: у вас договор на 15 лет и отличный хозяин жилья, который пообещал не выселять вас и даже не поднимать арендную плату.
За такое удовольствие вы ежемесячно платите примерно 25 тысяч рублей. Нехитрая арифметика: за 15 лет вы отдадите 4,5 миллиона рублей. Просто за то, что вы тут живете. И еще раз напомним: это идеальный мир, а в реальности за эти 15 лет арендную плату вам наверняка несколько раз поднимут. Плюс будет от 2 до 10 переездов…
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
А теперь посмотрим, что в Сургуте можно купить за те же деньги. Изучим тот же Домклик – в его базе только на вторичном рынке на данный момент почти 300 вариантов однокомнатных квартир не дороже искомой суммы. А ведь есть еще и новостройки, и частные дома.
Согласны, немногие могут сразу заплатить 4,5 миллиона. Получается, надо брать ипотеку. Посчитаем, во что она нам обойдется на те же 15 лет, если оформлять ее через сервис Домклик – тем более что Сбер до конца августа снизил ставки по льготной ипотеке, а также уменьшил первоначальный взнос по ряду программ до 10%.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
...То вам подойдет как минимум «Ипотека с господдержкой» (она не требует наличия детей), где ставка в Сбере сейчас составляет от 7,4%, а первоначальный взнос – от 15%.
Допустим, у вас накоплен самый минимум – для нашей суммы это 675 тысяч рублей. Если мы говорим об ипотеке на 15 лет, то платеж в зависимости от ставки составит от 31 до 35 тысяч. Если важно еще больше приблизить его к стоимости аренды, достаточно увеличить срок кредита, а потом, при каждой возможности, «срезать» месяцы и годы с помощью досрочных выплат.
Фото: Домклик
Минус этого варианта в том, что пока квартира строится, вам надо где-то жить. Одно дело, если вы можете временно перекантоваться, например, у родителей. И другое, если вы арендуете жилье и других вариантов нет. Это значит, что на какое-то время на ваши плечи ляжет двойная финансовая нагрузка. В таком случае, возможно, вам выгоднее будет искать квартиру на вторичном рынке, чтобы сразу туда переехать.
Конечно, здесь после летнего взлета ключевой ставки проценты выше – от 13,7% в том же Сбере. Что можно сделать в таком случае? Во-первых, если есть дополнительные накопления, можно воспользоваться услугой «Своя ставка»: внести единовременный платеж на старте ипотеки и «купить скидку» до 5%. Во-вторых, держать в голове, что после прошлого скачка ключевой ставки и процентов по ипотеке «откат» к более выгодным условиям произошел довольно быстро. И многие просто рефинансировали уже взятые кредиты.
В-третьих, помнить, что собственная квартира, в отличие от арендной, останется у вас и после окончания выплат по ипотеке. Это априори делает ее более выгодным вариантом, чем постоянные траты на съем жилья: вы просто отдаете чужому человеку 4,5 миллиона рублей, а сами остаетесь ни с чем. К тому же, о налоговом вычете для арендаторов только начинают поговаривать, а покупателям недвижимости его выдают в очень приятных объемах: до 650 тысяч рублей – это с учетом «возврата» по процентам на ипотеку. А если квартиру вы покупаете вместе с супругом / супругой, сумма может оказаться еще больше.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Если вы хотите, чтобы стоимость ипотеки была сопоставима со стоимостью аренды, аналитики Сбера рекомендуют рассчитывать ее на большой срок с минимальным ежемесячным платежом. Так меньше риска, что вы не потянете финансовую нагрузку.
Если денег на покупку не хватает и взять ипотеку нет возможности, можно обсудить с хозяином жилья аренду с правом последующего выкупа. Это схема, при которой человек платит за аренду, живет в квартире или доме и параллельно, по договоренности, вносит «выкупные платежи». Как только полная стоимость будет выплачена, квартира перейдет в собственность нового хозяина.
Какие подводные камни есть в таком варианте и как правильно оформить договоренность – подробности можно почитать в инструкции экспертов Домклик.
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