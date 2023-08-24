Выборы в гордуму Тюмени могут преподнести сюрпризы

Фото: Партия «Новые люди»

На этом уровне депутаты решают точечные проблемы жителей: помогают отремонтировать текущие крыши и поломанные дворовые качели, привлекают полицию, чтобы очистить детские площадки от маргиналов. Выборы обходятся без серьёзного идеологического противостояния и скандалов. На многих округах кандидаты даже не проводят встречи с жителями, предпочитая глазеть на своих избирателей с плакатов и билбордов.

Тем необычнее выглядит ситуация на округе №16, в который входят районы Антипино и КПД. Во-первых, здесь «партия власти» была представлена откровенно слабым кандидатом. Не так давно он вообще снялся с предвыборной гонки. Во-вторых, в округе появился новый политик, который дал настоящий бой действующему депутату от ЛДПР Алексею Чиркову.

Согласно опросам, которые прошли на территории округа, жители выступают за обновление городской думы. В итоге 46,1 % избирателей ответили, что планируют поддержать кандидата от партии «Новые люди» Рудика Манукяна. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Николаев с 14,1 %. А вот Алексею Чиркову достались голоса всего лишь 10,9 % опрошенных. Аутсайдерами в очереди за народной любовью оказались кандидат от партии «Справедливая Россия - За правду» Павел Назаренко и выдвиженец «Коммунистов России» Николай Циганец, они могут рассчитывать лишь на 7,4 % и 4,2 % соответственно. Оставшиеся пока не определились с предпочтениями. Так что интрига в округе больше не живёт, за почти три недели до дня голосования лидер уже определился.

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(Опрос проведен в Тюменской области, г. Тюмень 23.08.2023 г. ИП Петренко Иван Николаевич, опрошено 300 респондентов методом личного формализованного интервью (анкетирование) по месту жительства, погрешность не превышает 4,9 %. Формулировка вопроса: «За кого из кандидатов в депутаты Тюменской городской Думы Вы проголосуете на выборах 10 сентября 2023 года»? Заказчик опроса: ИП Петренко Иван Николаевич, проведение опроса оплачено ИП Петренко Иван Николаевич)