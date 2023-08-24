Тюменцы из многоэтажки на Олимпийской показали ужасы своей жизни с маргиналами

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В четверг, 24 августа 2023 года, в социальных сетях жильцы многоэтажного дома на Олимпийской, 12 показали ужасы своей жизни в Восточном округе с маргиналами. Женщина утверждает, что в доме уже много лет не проводился ремонт. Бардак и грязь – царят в подъездах многоэтажки. В дом часто заходят посторонние люди, которые оставляют мусор: банки, пакеты и грязь. Некоторые неблагополучные жильцы сами устраивают бардак на нижних этажах здания.

- Нет, это не кадры с какого-то фильма. Это жилой дом по адресу Олимпийская, 12. Просто забросили, оправдывая себя «ой, там люди сами такие», «так переезжайте», «там все ровно будет срачь» ...Там может вы уже что -то сделаете? Почистите там, покрасите. Думаю, хотя бы на это можно выделить немного средств. Ходит одна «уборщица» со своими детьми, убирает первый этаж немного у дверей и все. На этом уборка заканчивается. А за это мы еще и платим. Слышала, что она собирала подписи о том, что выполняет уборку. Так ведь сама же и расписалась за всех. Может наказывать будете, за такое отношение людей к своему дому, - возмущается жительница тюменской многоэтажки.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

По словам женщины, в доме проживают много пьющих и порой запойных людей, которые ведут себя отвратительно. Она заявляет, что уже устала обращаться к властям за помощью в улучшении условий жизни. В качестве подтверждения своих слов, тюменка предоставила фотографии, на которых видно, в каком ужасе живут 286 человек. Именно такие цифры приводятся на официальном сайте «Реформа ЖКХ». По фотографиям можно разглядеть, что подъезд многоэтажного дома сверху донизу забит мусором, развалившиеся почтовые ящики и обветшалые окна. Стены давно не видели краску и ремонта: все исписаны, изрисованы, подоконник черный (судя по всему, от сажи и сигарет).

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области местным жителям ответили, что ведомство работает только с официальными обращениями граждан.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– Вы можете зайти к нам на официальный сайт и оставить свое обращение по ссылке. Также можете обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, – подсказали в ведомстве.

В Госжилинспекции Тюменской области сообщили, что сотрудники ведомства получили обращение от жильцов на Олимпийской, сейчас проводятся работы с представителями УК.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– По мере необходимости мы будем проводить в доме поддерживающие мероприятия. С уборщицей будет проведена серьезная беседа. До 2024 года будет разработана проектная документация, после чего мы приступим к ремонту помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, - сообщили редакции «КП» в справочной службе управляющей компании.

Согласно открытым интернет-данным, многоэтажный дом на Олимпийской 1981 года постройки. С 2009 года им управляет компания ООО «Универсал». Текущая задолженность жильцов перед УК по взносам за капитальный ремонт составляет 177 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что жильцов тюменских многоэтажек на Пражской выживают полчища крыс и страшная вонь. Специалисты рекомендовали местным жителям оставить заявку на официальном сайте Роспотребнадзора. Со слов тюменцев, крысы пролазят в мусорные железные контейнеры и выпрыгивают на дорогу, пугая людей.