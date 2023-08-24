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Общество24 августа 2023 7:35

Региональным брендам открылся выход на федеральное ТВ

Предприниматели смогут продавать свои товары через национальный телемагазин
Олег Воробьев (в центре), Татьяна Ярославцева (справа), Ильяна Багишева (слева) на презентации проекта «Покупай наше». Фото предоставлено пресс-службой телемагазина «Shop and Show»

Олег Воробьев (в центре), Татьяна Ярославцева (справа), Ильяна Багишева (слева) на презентации проекта «Покупай наше». Фото предоставлено пресс-службой телемагазина «Shop and Show»

24 августа в Тюмени (Тюменская область) состоялся круглый стол. Встреча организована при поддержке общественной организации «Деловая Россия» и регионального центра «Мой бизнес». Участие в ней приняли более 20 местных предпринимателей бизнес-сообщества.

В рамках круглого стола был презентован проект «Покупай наше». Главная цель проекта – не только вывести местные компании на федеральный рынок сбыта, но и сформировать полноценные интернациональные бренды на базе отечественных производителей, которые смогли бы представлять Россию на международной арене. Планируется, что проект будет развиваться на платформе телемагазина и затронет все субъекты страны.

Открыл круглый стол с приветственным словом Анджей Стасяк, руководитель центра поддержки предпринимательства. Он выразил благодарность участникам сессии и пожелал предпринимателям расширить свой рынок сбыта.

Как подчеркнула Татьяна Ярославцева, председатель тюменского регионального отделения «Деловой России», Тюменская область является одним из лидеров предпринимательской активности в стране.

По итогам национального рейтинга наш регион занял третье место, и самое ценное, что у нас есть – это общение предпринимателей, прямые диалоговые площадки с органами власти, – сказала Татьяна Ярославцева.

На мероприятии присутствовала Ильяна Багишева, руководитель регионального центра «Мой бизнес». По ее словам, мероприятие направлено на увеличение продаж. Это одна из самых востребованных тем у бизнеса. Сессия открывает новые рынки сбыта, новые возможности для бизнеса на фоне изменяющейся покупательской модели.

Сегодня назрела острая необходимость формирования полноценных стратегий и концепций для национальных брендов, которые в будущем могли бы стать и международными. Тема крайне актуальная. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивает, что сегодня необходимо создавать экономику, которая «живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама производит современные товары, услуги и технологии», – рассказал Олег Воробьев и добавил: – Проект на базе Shop and Show – это не про продажи отдельных товаров или рекламу в федеральном эфире. Он позволяет практически всем брендам, попадающим под категории телемагазина, достаточно быстро выйти на национальный уровень».

Телеканал обладает ресурсом в виде команды стратегических продюсеров, маркетологов, дизайнеров, копирайтеров, которые способны проработать все ключевые компоненты бренда, достойно вывести его в федеральный эфир и сделать узнаваемым повсеместно.

В стране огромное количество локальных и региональных компаний, которые по своим оборотам даже в ближайшем будущем не смогут выйти на уровень крупных корпораций и, соответственно, не располагают достаточным объемом бюджетов для полноценного продвижения, – указывает Олег Воробьев.

При этом, как показал опрос, проведенный среди клиентов, более 70% покупателей хотели бы видеть больше отечественных товаров, 42% респондентов указали, что искать самостоятельно региональные бренды для них затруднительно, так как зачастую у таких компаний нет даже сайта. Но самое примечательное, что участники опроса отметили, что им не хватает единой платформы, где небольшие бренды были бы представлены наравне с уже известными российскими компаниями. Таким образом, можно отметить, что в обществе сформировался полноценный запрос на российский продукт.

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