Региональным брендам открылся выход на федеральное ТВ

Олег Воробьев (в центре), Татьяна Ярославцева (справа), Ильяна Багишева (слева) на презентации проекта «Покупай наше». Фото предоставлено пресс-службой телемагазина «Shop and Show»

24 августа в Тюмени (Тюменская область) состоялся круглый стол. Встреча организована при поддержке общественной организации «Деловая Россия» и регионального центра «Мой бизнес». Участие в ней приняли более 20 местных предпринимателей бизнес-сообщества.

В рамках круглого стола был презентован проект «Покупай наше». Главная цель проекта – не только вывести местные компании на федеральный рынок сбыта, но и сформировать полноценные интернациональные бренды на базе отечественных производителей, которые смогли бы представлять Россию на международной арене. Планируется, что проект будет развиваться на платформе телемагазина и затронет все субъекты страны.

Открыл круглый стол с приветственным словом Анджей Стасяк, руководитель центра поддержки предпринимательства. Он выразил благодарность участникам сессии и пожелал предпринимателям расширить свой рынок сбыта.

Как подчеркнула Татьяна Ярославцева, председатель тюменского регионального отделения «Деловой России», Тюменская область является одним из лидеров предпринимательской активности в стране.

– По итогам национального рейтинга наш регион занял третье место, и самое ценное, что у нас есть – это общение предпринимателей, прямые диалоговые площадки с органами власти, – сказала Татьяна Ярославцева.

На мероприятии присутствовала Ильяна Багишева, руководитель регионального центра «Мой бизнес». По ее словам, мероприятие направлено на увеличение продаж. Это одна из самых востребованных тем у бизнеса. Сессия открывает новые рынки сбыта, новые возможности для бизнеса на фоне изменяющейся покупательской модели.

– Сегодня назрела острая необходимость формирования полноценных стратегий и концепций для национальных брендов, которые в будущем могли бы стать и международными. Тема крайне актуальная. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивает, что сегодня необходимо создавать экономику, которая «живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама производит современные товары, услуги и технологии», – рассказал Олег Воробьев и добавил: – Проект на базе Shop and Show – это не про продажи отдельных товаров или рекламу в федеральном эфире. Он позволяет практически всем брендам, попадающим под категории телемагазина, достаточно быстро выйти на национальный уровень».

Телеканал обладает ресурсом в виде команды стратегических продюсеров, маркетологов, дизайнеров, копирайтеров, которые способны проработать все ключевые компоненты бренда, достойно вывести его в федеральный эфир и сделать узнаваемым повсеместно.

– В стране огромное количество локальных и региональных компаний, которые по своим оборотам даже в ближайшем будущем не смогут выйти на уровень крупных корпораций и, соответственно, не располагают достаточным объемом бюджетов для полноценного продвижения, – указывает Олег Воробьев.

При этом, как показал опрос, проведенный среди клиентов, более 70% покупателей хотели бы видеть больше отечественных товаров, 42% респондентов указали, что искать самостоятельно региональные бренды для них затруднительно, так как зачастую у таких компаний нет даже сайта. Но самое примечательное, что участники опроса отметили, что им не хватает единой платформы, где небольшие бренды были бы представлены наравне с уже известными российскими компаниями. Таким образом, можно отметить, что в обществе сформировался полноценный запрос на российский продукт.