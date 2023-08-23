Тюмень 22 и 23 августа вновь окутал дым от пожаров. Фото: Виктория Гаврик

Тюмень во вторник и среду, 22 и 23 августа, окутал едкий запах дыма, а также туман. Жители города ощутили вонь в уличном воздухе. Сначала его почувствовали горожане на окраинах, а теперь и в центре Тюмени. В Главном управлении МЧС России по Тюменской области отчиталось, что в регионе ничего не горит. Примечательно, что сотрудники ведомства не фиксируют все природные пожары: в статистику у них не входят небольшие природные воспламенения на полях.

На сайте IQAir сообщается о пожарах в Свердловской области. Леса полыхают недалеко от Екатеринбурга. Ветер как раз дует в сторону Тюмени. Вероятно, он и принес знакомый тюменцам запах гари.

Ближе к вечеру тюменцы вновь почувствовали удушающую вонь, многие горожане закрыли окна в квартирах. Выяснилось, что природные пожары полыхают вблизи города.

– Природный пожар произошел в районе деревни Патрушево. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и лесники. Неприятный запах от возгорания может распространяться по ближайшим районам, таким как Восточный, Войновка, «Тюменская слобода», Ново-Патрушево и другим. В тушении возгораний были задействованы 11 человек и шесть единиц техники. В настоящее время оба пожара локализованы, ведутся работы по дотушиванию, – рассказали редакции «КП» в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

В последний раз жители города чувствовали гарь от лесных пожаров в мае. Тогда как раз был сезон, когда всё вокруг горело и полыхало. В регионе даже действовал противопожарный режим, запрещающий жителям посещать леса.

Напомним, семья тюменской журналистки осталась без дачного домика из-за пожара в СНТ «Липовый остров». Огонь уничтожил личные вещи и мебель. Остались только обугленные стены. Девушка успела схватить детей, когда почувствовала запах дыма. Причины и обстоятельства возгорания выясняет дознаватель. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.