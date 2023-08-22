Последний раз мальчика видели в понедельник, 21 августа.
Фото: Татьяна Коркина
В Тюменской области экстренно ищут пропавшего 9-летнего мальчика. Во вторник, 22 августа 2023 года, в социальных сетях появилась ориентировка на поиски ребенка по имени Артем Романюк. Заявляется, что в последний раз мальчика видели в понедельник, 21 августа. Он ушел из дома и не вернулся.
Родители мальчика рассказали, что вчера искали его весь день по городу. Ранее он играл на площадке вместе с другими детьми. Все вернулись, а Артем пропал. Никаких конфликтов дома с ним не происходило.
В Тобольске экстренно ищут пропавшего 9-летнего мальчика по имени Артем Романюк. Фото: Типичный Тобольск.
Ребенок на момент исчезновения был одет в оранжевую футболку, черные штаны с белыми полосками, жилетку и черную кепку.
Отметим, что к поискам несовершеннолетнего мальчика подключились два поисковых отряда и полицейские.
Всех, кто видел Артема (на фотографии), волонтеры просят обращаться по номеру телефона в полицию.