День государственного флага в Тюмени 22 августа 2023: афиша, куда сходить и что посмотреть. Фото: Виктория Гаврик

Сегодня, 22 августа, Тюмень масштабно отметит День государственного флага. Мероприятия можно посетить с друзьями или с семьей. Локальные праздники пройдут на разных площадках города. В 2023 году в концепции празднования Дня государственного флага власти учли предложения тюменцев и организаторов событийных площадок, а значит, масштабному празднику – быть! В этой афише мы расскажем, что посмотреть и куда сходить в День государственного флага России 22 августа 2023 года.

История российского флага

В 10 утра в библиотеке №4 на улице Ватутина состоялся информационный час «Наш российской триколор». В игровой форме детям рассказали историю государственного флага Руси, Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. После этого, в 11:00 на уличной площадке ДК «Орфей» стартовала патриотическая акция «Величаво над страной реет флаг земли родной…». В программе: уличная радиогазета, раздача ленточек и листовок.

С 12 часов начинается мастер-класс по раскрашиванию российского триколора. При помощи фломастеров и карандашей дети раскрасят картинку с изображением флага в детской художественной школе имени А. П. Митинского.

«Быстрее, выше, сильнее»

С парковки ТюмГУ начинается автопробег, организованный «Молодой гвардией». Автоколонна пройдет через центр города:Ленина, Республики и Первомайской. Завершится автопробег на набережной у Туры.

С 14:00 на мосту Влюбленных установят триколор, а желающим раздадут бело-сине-красные ленточки. На уличной площадке «Этнос» по проспекту Шаимский, 14/1 в 16 часов стартует акция «Под флагом России». Гости примут участие в спортивных мероприятиях, а также поучаствует в мастер-классах «Флаг России».

Куда же без музыки

На Аллее молодоженов состоится акция «Под флагом Российским!». В программе выступление творческих коллективов ДЮЦ «Фортуна», конкурс рисунков на асфальте «Моя Родина Россия» и викторина о Тюмени и области. Этот праздник начнется в 16:00.

В 18 часов вечера на набережной Туры стартует мероприятие «Три цвета гордости». Гостей ждет концертная программа, работа спортивных и семейно-досуговых площадок, презентация военно-патриотических объединений Тюмени. В сквере Ветеранов зрителей порадуют духовой оркестр, цирк-студия «Икар» и студия танца Meret, а также солисты Дарья Чехомова и Евгений Петропавловский.

В это же время начнутся праздничные программы на открытых площадках у ЦКиИ «Современник» и ДК «Поиск». Тюменцев ждут музыкальное сопровождение, танцы, выступления и конкурсы.

Отметим, стометровый триколор развернут в Тюмени во вторник, 22 августа, в 17:00 на площади 400-летия города.

– Флаг Российской Федерации – символ нашей сильной и единой страны, государственности и идентичности, суверенитета и независимости. С ним связана история нашего Отечества, великие подвиги предков и сегодняшних героев, — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.