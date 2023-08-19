«Превышение хлора не обнаружено»: тюменский Роспотребнадзор отчитался о проверке бассейна на базе отдыха, где отравились тринадцать детей

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Тюменские власти и силовики продолжают разбираться в массовым отравлением детей на базе отдыха «Источник тюменский», в народе больше известной как «Яр».

Напоминаем, что инцидент произошел вчера, 18 августа, и сразу привлек к себе внимание прокурора Тюменской области Владислава Московских, он поручил провести проверку по факту оказания медпомощи пострадавшим детям.

Всего после купания стало плохо тринадцати юным посетителям, а трем из них даже понадобилась госпитализация - несовершеннолетние начали задыхаться и сильно кашлять.

Изначально предполагалось, что трагедия произошла из-за переизбытка хлора в воде, но специалисты областного Роспотребнадзора, выехавшие на место для санитарно-эпидемиологического расследования, предоставили иную информацию.

- Специалистами Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» установлено, что при обеззараживании воды в бассейне использовалось жидкое хлорсодержащее средство на основе гипохлорита натрия. Взятые в воздухе и воде бассейна пробы показали, что превышения концентрации хлора на момент отбора в разных точках не выявлено. Работа бассейна приостановлена, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация держится на контроле службы.