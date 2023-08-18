Жители Тобольска жалуются на удушливый запах гари и дыма

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети ВКонтакте.

Со вчерашнего вечера в Тобольске и приграничных зонах ощущается запах гари и заметен смог. Едкая вонь забирается в подъезды, в окна квартир и офисов – сегодня пахнет повсюду, в каждом районе города. Причина запаха кроется в действующих лесных пожарах.

Пользователи в социальных сетях делятся фотографиями и видеозаписями, как на окраине города что-то горит. Ближе к утру вместо пламени жители заметили дым, который шел из места, где ранее бушевал огонь.

– С нами делятся кадрами пожара с городских высоток. Предположительно, горит лес/трава на левом берегу в нескольких километрах от переправы, – сообщают пользователи в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

В департаменте лесного комплекса Тюменской области заявили, что в Тобольском районе на сегодняшний день полыхает один ландшафтный пожар.

– В Тобольском районе, по нашим данным, бушует один ландшафтный пожар. Возгорание зарегистрировано в Тобольском лесничестве вблизи населенного пункта Савина. Пожар обнаружен в 10.00 на площади восемь гектаров. На тушении работают шесть человек и одна единица техники. На месте происшествия ликвидацией возгорания занимается тюменская авиабаза, – рассказали редакции «КП» в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, на 18 августа в регионе действует один локализованный лесной пожар. За минувшие сутки зарегистрировано еще одно лесное возгорание.

При обнаружении природного пожара сообщить о нем можно по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение «Берегите лес» или по номеру 112.

Напомним, в селе Успенка под Тюменью вечером 4 мая произошел страшный пожар. Редакция «КП» рассказывала о том, что возгорание локализовали к 3 часам ночи на площади более 3,9 тысячи квадратных метров, однако полную победу над огнем спасатели одержали только на следующий день к вечеру.

По данным властей, от огня пострадали 18 строений, из них 8 жилых домов. Погорельцам пообещали выплатить по 50 тысяч рублей на предметы первой необходимости. Некоторые жители остались не только без дома, но и без средств передвижения, также погиб скот.

В Тюменской области 26 июня 2023 года власти сняли особый противопожарный режим. Он действовал в регионе с 15 апреля.