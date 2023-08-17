На Московском Тракте в Тюмени хлещет горячая вода из прорванной трубы

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Коммунальная авария случилась в Калининском округе рядом с жилым домом на улице Московский Тракт, 137. Как сообщает анонимный пользователь в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», у многоэтажки на Московском Тракте прорвало трубу с горячей водой.

На видео можно заметить, как на улице хлещет вода и течет по тротуару. Искусственный «гейзер» обходят местные жители, а вода бьет в высоту до трех-четырех метров.

– Московский Тракт, напротив «Блошинки». Прорвало трубу, – сообщается автор видео.

В комментариях пользователи пишут, что опрессовка труб летом для этого и нужна, «чтобы вот такие вещи видеть». По мнению тюменцев, страшнее было бы, если бы коммунальная авария произошла зимой. В администрации города сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники УСТЭК.

– Утечка произошла на улице Московский Тракт, 137. Бригада АО «УСТЭК» уже работает на месте. Ликвидирует последствия протечки, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно данным сайта УСТЭК, у многоэтажного дома по адресу Московский Тракт, 137 присутствует ограничение подачи тепловой энергии.

«Период отключения – 14 августа 00:10 – 27 августа 23:59. Причина отключения – гидравлические испытания. Работы ведёт АО «УСТЭК». Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – указано на портале теплоэнергетической компании.

Редакция «Комсомольской правды» направила официальный запрос в адрес УСТЭК.

– В результате проведения седьмого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность было обнаружено повреждение участка тепломагистрали на улице Московский Тракт, 137. Испытание проводилось, согласно программе, под контролем наблюдающих из числа обученного персонала АО «УСТЭК». Сообщение о повреждении трубопровода в диспетчерскую службу УСТЭК поступило в 11:22. В 11:30 прибывшим на место персоналом АО «УСТЭК» приняты все меры по обеспечению безопасности третьих лиц и начаты работы по локализации данного повреждения, – сообщили редакции «Комсомольской правды» – Тюмень» в УСТЭК.

В 11:45 поврежденный участок тепломагистрали был отключен. В результате порыва трубы никто не пострадал, рассказали в компании.

– Основная задача при проведении гидравлических испытаний – выявление негерметичных стыков или поврежденных участков трубопровода с их последующей заменой, проверка состояния трубопроводов тепловых сетей, запорной арматуры. Также в комплекс работ в период проведения гидравлических испытани входит проверка тепловой изоляции трубопроводов, работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов при их наличии, работоспособности защиты систем теплопотребления, промывка систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок в жилых домах, – напомнили в АО «УСТЭК».