Юрист рассказал, что может грозить тобольскому живодеру, который разрубил морду собаке

Собака, которой отрубили половину морды. Фото: предоставлено волонтерами.

История с пострадавшим животным из Тобольска по сей день не утихает. При этом местные правоохранительные органы, по словам волонтеров, остались в стороне от произошедшего и списали свою позицию на то, что пес сам себе нанес увечья. Ветеринары тоже не хотят документально фиксировать то, что четвероногий пострадал от рук человека. Неравнодушные к судьбе хвостатого уверены, что все отказываются разбираться в этом деле только потому, что это никому не выгодно. Корреспондент «КП»-Тюмень» обратился к юристу Тимуру Тимергалиеву и выяснил, какое наказание может понести преступник, если его поймают.

– Жестокое обращение с животными уголовно наказуемо, однако бытует мнение, что закон не работает или работает плохо. Да и главная проблема самого уголовного закона – то, что ответственность за издевательство над животными наступает только в случае, если животное погибло либо получило увечье, – начал говорить юрист.

Специалисты считают, пес будет жить. Фото: предоставлено волонтерами.

По словам юриста, в 2022 году ввели административную ответственность за доказанный факт насилия над животными. Это не только убийство или избиение, но и, например, держали голодом. Статья «Несоблюдение требований к содержанию животных» предусматривает небольшие штрафы для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, чуть дороже должностным лицам – от 15 до 30 тысяч, а юридическим – от 50 до 100 тысяч рублей. Но судить об эффективности этой нормы пока рано.

– Что касается изувеченной собаки из Тобольска, то, во-первых, найти причастного будет сложно. Если полиция не отработала этот момент сразу, то дальше уже поймать преступника проблематично. Статья «Жестокое обращение с животными» не такая популярная. По статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, за последние два года стабильно осуждалось не более 160 – 170 человек. Из этого числа лишь 60 человек привлечены к уголовной ответственности по статье жестокое обращение с целью причинения боли, увечий либо же из хулиганских побуждений. То есть можно сделать вывод, что процент наказания тобольского живодера ничтожно мал. Реальный срок по всей стране за минувший год получили вообще единицы. В 2022 году – 2 человека, в 2021-м – 1, – продолжил говорить эксперт.

Чаще всего живодерам выписывают штрафы, могут назначить исправительные или обязательные работы или дать условный срок.

– Штрафы небольшие. За последние два года только двум людям пришлось раскошелиться на более чем 100 тысяч рублей. А подавляющая часть присужденных штрафов не превысила 25 тысяч рублей. Еще в отношении каждого третьего-четвертого подсудимого уголовное преследование прекращено. В основном в связи с примирением с потерпевшим или деятельным раскаянием, – комментирует юрист.

Пес на передержке у волонтеров. Фото: предоставлено волонтерами.

Не всё так радужно и с обращением в полицию.

– В силовых структурах приводятся разные данные, но в целом цифры говорят, что уголовное дело возбуждается только в каждом четвертом-пятом случает И так же редко уголовное дело доходит до суда, – отметил Тимергалиев.

Чтобы сократить количество вопиющих происшествий с животными, юрист предположил, что нужно менять в целом всю систему.

– Налицо проблема, причины которой кроются в слабой информированности сотрудников полиции о законодательстве в сфере защиты животных, несерьезном отношении полицейских к этим преступлениям и их загруженности другими уголовными делами, – подчеркнул эксперт.

Но многое еще зависит и от самого человека. Часто люди обращаются за помощью, когда уже поздно.

– Стираются следы преступления, а еще бывает такое, что в регионе отсутствует необходимая экспертиза, и это также затрудняет доказывание по делу, – сказал Тимергалиев.

Тем не менее побороться за наказание и поиск преступника стоит, хотя вероятность положительного исхода слишком мала. А чтобы предупреждать подобные факты жестокого обращения с животными, а не бороться с последствиями, необходимо воспитывать уважение и признание ценности любой жизни, в том числе животных.