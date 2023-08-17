Товары из секс-шопа, беличьи шкурки и «зарплатные» тюки с тканями: какие «сокровища» скрывает магазин секонд-хенда

Один из секонд-хэндов Тюмени Фото: Евгения Суворова

У многих людей товары из секонд-хенда (в переводе с английского «вторая рука») – магазинов, где продаются вещи, бывшие в употреблении, – вызывают ассоциации с нищетой. Возможно, это след первых секонд-хендов эпохи «лихих 90-х», когда посетителям предлагались лежавшие в одной куче в подвальном помещении разнокалиберные вещи типа облезлой лисьей шубы, засаленного дедушкиного тулупа и другое мятое тряпье. Запах тоже был специфический.

Однако есть люди, которые уверены: в «секонде» можно стильно, а главное, дешево одеваться, найти нужную книгу или приобрести необычные сувениры. И многие медийные персоны, в том числе в последнее время, питают слабость к магазинам подержанных вещей, считая их настоящей сокровищницей. В День комиссионного магазина, или День секонд-хенда, рассказываем об одном из тюменских магазинов, где продаются (и раздаются бесплатно!) подержанные вещи.

Самовар и антикварные часы Фото: Евгения Суворова

Принцип вторичного потребления

Как рассказала владелица магазина Ольга Бабинцева, дом секонд-хэнда открылся в 2020 году.

– Годом ранее, перед выходом в декрет, решила в свои 33 года подумать о том, кем же я хочу быть в плане профессии. Летом 2019 года случайно прочитала про подобные проекты в Москве и Питере, поняла, что очень классная идея, полностью отвечающая моим ценностям, захотелось, чтобы было такое и в Тюмени, но сама заниматься этим не планировала. Однако мысль меня преследовала полгода, и в январе 2020-го я сдалась и открыла магазин секонд-хенда, – вспоминает тюменка. – Мы продвигаем идею повторного использования вещей и осознанного потребления. Не покупаешь новое и используешь уже существующее, в результате новые товары не производятся и ресурсы планеты не тратятся. Не выбрасываешь ненужное – снижается рост свалок. В итоге уменьшается вредное воздействие на окружающую среду.

Дешевые украшения можно купить даже здесь Фото: Евгения Суворова

Процессы открытия все стандартные, поиск помещения шел через сайты недвижимости.

– Так как мы с мужем (он по мере возможности помогает) максимально используем то, что есть, то большую часть оборудования (полки, стеллажи, и т. п.) мы делали из старой мебели и материалов, которые оставались от предыдущих арендаторов, – заметила Ольга Бабинцева.

Объявления на доске в магазине Фото: Евгения Суворова

Продавцов тоже искали стандартно: сначала через сайт объявлений о поиске работе, но в итоге сотрудниками стали первые покупатели. И это логично: люди изначально в теме вторичного потребления. В дальнейшем других сотрудников Ольга искала уже через подписчиков в группе магазина в социальных сетях.

«Искатели сокровищ»

Откуда берется товар в магазине? Тюменцы сдают в него всё ненужное безвозмездно. Далее вещи сортируются на три категории: благотворительность, переработка и продажа. Так, многие вещи забирают различные социальные лавки, гуманитарные склады. Пледы, одеяла, подушки и тому подобное отлично подходят для питомцев из приютов для животных.

Даже среди дешевой одежды можно найти что-то приличное Фото: Евгения Суворова

Что касается третьей категории, то стоимость товаров в магазине устанавливается по-разному: где-то уже устоявшаяся цена (например, большая часть книг – по 50 рублей), в остальных случаях владелица магазина ориентируется на среднюю рыночную стоимость и ставит новый ценник чуть ниже ее.

Часть вещей на входе предлагается бесплатно, их забирают в основном для рукоделия. Ольга Бабинцева рассказала о самых запоминающихся вещах, которые приносят в секонд-хенд.

– В первую очередь это товары из секс-шопа. Встречаются необычные вещи: индикатор гамма-излучения, баян, шкурки белок, книга с подписью автора для губернатора Свердловской области (тогда он им, правда, еще не был), три одинаковые туфли, вычислительная машина (что-то вроде «предка» компьютера, уехала, кстати, в один из московских музеев). Про некоторые вещи люди рассказывают целые истории. Как-то раз семья в связи с переездом передала нам коллекцию декоративных тарелок из разных стран (а побывали они везде, от Австралии до Америки), – заметила владелица магазина.

Здесь можно найти даже счеты и азбуку Фото: Евгения Суворова

Некоторые приносят целые тюки с тканями (как многие помнят, в эпоху «лихих 90-х» с работниками предприятий вместо заработной платы рассчитывались продукцией которую они производили).

– Покупатели у нас разные. Много молодежи, у которой, к счастью, нет предрассудков по поводу одежды из секонд-хендов. Есть так называемые «искатели сокровищ» – те, кто любит покопаться, чтобы найти то самое, нужное. Рукодельницы. Коллекционеры, собиратели. Одна из постоянных посетительниц к каждому времени года обновляет интерьер в гостиной, приобретает покрывала, шторы в одной цветовой гамме. Много людей читающих приходит за книгами, – подчеркнула тюменка. – Всегда люблю наблюдать, как постоянные покупатели приходят и общаются с продавцами. У покупателей есть свои любимчики, и они приходят именно в их смены. Общаются на житейские темы, обмениваются новостями, подкармливают нас урожаем с огорода.

Мелочевка - тоже в почете Фото: Евгения Суворова

Одна из постоянных посетительницей комиссионного магазина – Рушания.

– Покупаю здесь четырехлетнему внуку одежду, обувь, игрушки, в основном конструкторы. Себе, если есть, обувь без кабуков. Как-то прекрасный столовый набор здесь нашла, – поделилась впечатлениями женщина. – Я татарка, поэтому с удовольствием покупаю украшения в национальном стиле.

Как добавила владелица магазина Ольга Бабинцева, сейчас идет работа над расширением склада вещей, первый уже не справляется с объемами. А осенью планируется развитие инфраструктуры по приему б/у вещей в городе – устанавка контейнеров, например, в торговых центрах, чтобы людям было удобно сдавать вещи рядом с домом/работой.

Кому магнитофон за 2,5 тысячи рублей? Фото: Евгения Суворова

Справка «КП»-Тюмень»

Впервые выражение second hand, означающее в переводе с английского «вторая рука», возникло в Англии в 40-х годах прошлого столетия. Его появление связано с массовым сбором подержанных вещей у жителей крупных британских городов. Одежда, обувь и предметы обихода, собранные у населения, предназначались для участников французского Сопротивления, оказывавших отпор фашистским оккупантам. Таким образом, первое упоминание о секонд-хенде больше связано с благотворительностью.

В странах постсоветского пространства понятие секонд-хенда стало употребляться в более узком значении. Здесь речь идет только об одежде, обуви и предметах домашнего обихода.

Первые магазины б/у одежды появились в Европе и Америке примерно сто лет назад. Идея торговать старыми вещами родилась не сразу. Сначала богатые отдавали бедным то, что им самим было не нужно, а потом кто-то предприимчивый решил на этом заработать и не прогадал, так как желающих покупать старую одежду оказалось достаточно много.